Joe Biden US President Inauguration: जो बाइडेन आज दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क और दुनिया की सबसे मजबूत अर्थव्स्था वाले देश अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए हैं. अब से कुछ देर पहले जो बाइडेन ने अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली. Also Read - PM मोदी ने Joe Biden को दी बधाई, Tweet कर कहा- 'साथ में काम करने को उत्साहित'

बाइडन के शपथ ग्रहण समारोह के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गयी है. पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों को रोकने के लिए कैपिटल बिल्डिंग (संसद भवन) के आसपास हजारों सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं. डेमोक्रेटिक नेता बाइडन (78) को प्रधान न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स ने कैपिटल बिल्डिंग के ‘वेस्ट फ्रंट’ में पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलायी. Also Read - Joe Biden अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति बने, Kamala Harris ने ली उपराष्ट्रपति पद की शपथ

इस बार समारोह में कम लोगों को आमंत्रित किया गया है और नेशनल गार्ड के 25,000 से अधिक जवान सुरक्षा में तैनात हैं. अपने शपथ समारोह के दौरान जो बाइडेन ने कई बड़ी बातें कहीं. Also Read - Donald Trump Daughter Engagement: डोनाल्ड ट्रंप की बेटी ने बॉयफ्रेंड से की सगाई, देखें ख़ास तस्वीरें

राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा कि हमने जिंदगी में बहुत सारी चुनौतियां देखी है और इस समय पूरी दुनिया की नजरे अमेरिका पर हैं. अमेरिका में सबको सम्मान मिलेगा. अमेरिका की सेना सशक्त है, हर चुनौती के लिए तैयार है. मैं अमेरिका के सभी लोगों का राष्ट्रपति हूं. मैं उनका भी राष्ट्रपति हूं जिन्होंने मुझे वोट नहीं दिया. मैं सबकी तरक्की और सबकी रक्षा के लिए हूं.

उन्होंने कहा, ‘‘आज का दिन अमेरिका का है. यह लोकतंत्र का दिन है. यह इतिहास और आशा का दिन है.’’ बाइडन ने कहा, ‘‘आज हम एक उम्मीदवार की जीत का नहीं, बल्कि एक उद्देश्य की, लोकतंत्र के उद्देश्य की जीत का उत्सव मना रहे हैं.’’

Today, we celebrate triumph not of a candidate but of a cause, the cause of democracy. People & will of the people have been heard. We have learned again that democracy is precious, democracy is fragile & at this hour, my friends, democracy has prevailed: US President Joe Biden https://t.co/DIzdGZKjj9 pic.twitter.com/4ws80I7B6m

— ANI (@ANI) January 20, 2021