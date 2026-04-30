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कॉर्पोरेट पावर या डर का खेल? JPMorgan केस में एग्जीक्यूटिव पर गंभीर आरोप, कोर्ट में खुलासों से मचा हड़कंप
एक अमेरिकी बैंक की सीनियर अधिकारी पर जूनियर कर्मचारी ने यौन शोषण, धमकी और भेदभाव के आरोप लगाए हैं. मामला कोर्ट में है और पीड़ित ने करियर में हुए नुकसान और मानसिक पीड़ा के लिए मुआवजे की मांग की है.
JPMorgan Case: अमेरिका के बड़े बैंक जेपी मॉर्गन चेस से जुड़ा एक मामला इन दिनों सुर्खियों में है। बैंक की वरिष्ठ अधिकारी लोर्ना हाजदिनी पर एक जूनियर कर्मचारी ने गंभीर आरोप लगाए हैं. ये मामला न्यूयॉर्क काउंटी सुप्रीम कोर्ट में दायर किया गया है, जहां फिलहाल सुनवाई जारी है.
शिकायत में कहा गया है कि आरोपी अधिकारी ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए जूनियर कर्मचारी पर दबाव बनाया. पीड़ित, जिसे कानूनी दस्तावेजों में ‘जॉन डो’ के नाम से पहचाना गया है ने आरोप लगाया है कि उसके साथ न सिर्फ अनुचित व्यवहार किया गया, बल्कि उसे पेशेवर रूप से नुकसान पहुंचाने की धमकी भी दी गई.
मामले के अनुसार, ये घटनाएं 2024 में शुरू हुईं, जब दोनों एक ही टीम में काम कर रहे थे. आरोप है कि शुरुआत में व्यवहार सामान्य था, लेकिन धीरे-धीरे स्थिति असहज और तनावपूर्ण होती चली गई. पीड़ित का कहना है कि उसे बार-बार ऐसे प्रस्ताव दिए गए जिन्हें उसने अस्वीकार किया, जिसके बाद कथित तौर पर उस पर दबाव बढ़ाया गया.
नस्लीय टिप्पणियों का आरोप
शिकायत में ये भी आरोप लगाया गया है कि कार्यस्थल पर नस्लीय टिप्पणियां की गईं, जिससे स्थिति और गंभीर हो गई. इस पूरे मामले ने कार्यस्थल पर सम्मान और सुरक्षा जैसे मुद्दों को फिर से चर्चा में ला दिया है. कॉर्पोरेट सेक्टर में यह सवाल उठ रहा है कि क्या कर्मचारियों के लिए सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित किया जा रहा है या नहीं.
पीड़ित ने मई 2025 में कंपनी के अंदर औपचारिक शिकायत दर्ज कराई थी. हालांकि, जेपी मॉर्गन चेस ने अपनी जांच के बाद कहा कि उन्हें आरोपों के समर्थन में पर्याप्त सबूत नहीं मिले. कंपनी का यह रुख भी चर्चा का विषय बन गया है. पीड़ित के वकील ने दावा किया है कि इस घटना का असर उसके मुवक्किल के निजी और पेशेवर जीवन पर पड़ा है. उनका कहना है कि पीड़ित को न केवल मानसिक तनाव का सामना करना पड़ा, बल्कि उसके करियर पर भी नकारात्मक असर पड़ा.
इसी वजह से कोर्ट में आर्थिक मुआवजा, करियर नुकसान की भरपाई और अन्य राहत की मांग की गई है. वहीं, लोर्ना हाजदिनी अभी भी बैंक में अपने पद पर बनी हुई हैं. उनके प्रोफाइल के अनुसार, वह पिछले कई वर्षों से बैंकिंग सेक्टर में सक्रिय हैं और महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाल चुकी हैं. ये मामला अभी शुरुआती चरण में है और कोर्ट में आगे की सुनवाई के दौरान ही ये साफ होगा कि आरोप कितने सही हैं.
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