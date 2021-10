T20 World Cup : पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) ने सोमवार को भारत के साथ संबंधों में सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया. हालांकि साथ ही उन्होंने कहा कि टी-20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ पाकिस्तान की जीत के बाद इस तरह की बातचीत के लिए यह ‘अच्छा समय नहीं’ था. ‘डॉन’ की रिपोर्ट के अनुसार, इमरान खान ने सऊदी अरब की राजधानी रियाद में पाकिस्तान-सऊदी निवेश मंच को संबोधित करते हुए कहा कि भारत और पाकिस्तान के पास केवल एक ही मुद्दा है – कश्मीर मुद्दा. उन्होंने इसका ‘सभ्य’ पड़ोसियों की तरह हल करने का आग्रह किया.Also Read - चरमपंथी के आगे फिर झुका पाकिस्तान, इमरान सरकार ने प्रतिबंधित इस्लामी समूह के 350 सदस्यों को किया रिहा

उन्होंने कहा, 'चीन के साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं, लेकिन अगर हम किसी तरह भारत के साथ अपने संबंधों को सुधारते हैं – मुझे पता है कि क्रिकेट मैच में पाकिस्तान टीम से हार के बाद, भारत के साथ संबंध सुधारने के बारे में बात करने का यह बहुत अच्छा समय नहीं है.' उनकी टिप्पणी दुबई में विश्व कप में पहली बार पाकिस्तान द्वारा भारत को हराने के एक दिन बाद आयी है.

उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान के जरिये मध्य एशिया तक पहुंच हासिल करेगा और बदले में पाकिस्तान दो बड़े बाजारों तक पहुंच हासिल करेगा. क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के निमंत्रण पर सऊदी अरब की तीन दिवसीय यात्रा पर आए खान ने कहा, 'मैं सऊदी उद्योग समुदाय से कहना चाहता हूं कि परिस्थितियां कभी भी एक जैसी नहीं रहती हैं. वे हमेशा बदलती रहती हैं.'

Congratulations to the Pakistan Team & esp to Babar Azam who led from the front, as well as to the brilliant performances of Rizwan & Shaheen Afridi. The nation is proud of you all. pic.twitter.com/ygoOVTu37l

— Imran Khan (@ImranKhanPTI) October 24, 2021