Kabul Airport Blasts Update, Afghanistan, Kabul Airport Blast, Kabul, US, Joe Biden, ISIS-K, ISIS: अफगानिस्‍तान में कल गुरुवार को काबुल एयरपोर्ट के बाहर हुए दो धमाकों में मौत का आंकड़ा बढ़ गया है, जिसमें 13 अमेरिकी सैनिकों और 60 से ज्‍यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 140 से अधिक लोग घायल हैं. इन घायलों में अमेरिकी सेना के कम से 18 जवान घायल हैं. यह जानकारी गुरुवार को देर रात पेंटागन और अफगानिस्‍तान के अधिकारियों ने दी है. वहीं, इस हमले को लेकर अमेरिकी राष्‍ट्रपति जो बाइडन ने हमले के जिम्‍मेदारों पर बरसते हुए कहा है कि हम उन्‍हें खोज कर मारेंगे. आपको इसकी कीमत चुकानी होगी.

कल काबुल एयरपोर्ट के पास के दो आत्मघाती हमलावरों और बंदूकधारियों ने भीड़ को निशाना बनाकर हमला किया, जिसकी जिम्‍मेदारी आतंकवादी संगठन आईएसआईएस खुरासान (SIS-Khorasan) ने जिम्‍मेदारी ली है, जिसे ISIS-K के नाम से जाना जाता है.

हम खोजकर तुम्‍हारा शिकार करेंगे

यूएस राष्‍ट्रपति जो बाइडन ने काबुल के हमलावरों को कहा- हम आपको माफ नहीं करेंगे, हम भूलेंगे नहीं. हम खोजकर तुम्‍हारा शिकार करेंगे और तुम्‍हें कीमत चुकानी होगी.

“We will not forgive. We’ll not forget. We will hunt you down and make you pay,” US President Joe Biden to Kabul bombers pic.twitter.com/H3BFTLzZ77

— ANI (@ANI) August 26, 2021