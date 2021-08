Afghanistan, Kabul Airport Updat :अफगानिस्‍तान के काबुल एयरपोर्ट (Kabul Airport) में आज सुबह कई रॉकेट् दागे गए, न्‍यूज एजेंसी रायटर ने ट्वीट कर बताया है, 5 रॉकेट काबुल एयरपोर्ट पर दागे गए थे, लेकिन एक मिसाइल सिस्‍टम (missile defense system) ने इंटरसेप्‍ट कर लिया और उन्‍हें मार ग‍िराया.Also Read - काबुल एयरपोर्ट के पास रॉकेट से हमले में 2 की मौत 3 घायल; अमेरिका ने कहा- हमने ड्रोन अटैक का खतरा खत्म किया

वहीं, सोमवार को सुबह काबुल सिटी में कई रॉकेट से हमला किया गया. ये रॉकेट खैबर खाना इलाके से एक कार से एयरपोर्ट की ओर से दागे गए हैं. टोलो न्‍यूज के मुताबिक, सोमवार को सुबह काबुल सिटी में कई रॉकेट से हमला किया गया. एक प्रत्‍यक्षदर्शी के मुताबिक, खैर खाना इलाके से एक कार से काबुल एयरपोर्ट की ओर रॉकेट दागे गए.

Afghanistan: As many as five rockets were fired at Kabul airport but were intercepted by a missile defense system, reports Reuters quoting a US official

