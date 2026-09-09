क्या अफगानिस्तान में छिपा है जैश सरगना मसूद अजहर? पाकिस्तान के दावों की खुल गई पोल

Pakistan News: आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद (JeM) प्रमुख मसूद अजहर (Masood Azhar) क्या अफगानिस्तान में छिपा है? पाकिस्तान की तरफ से लगातार किये जा रहे दावे को अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने खारिज कर दिया. पाकिस्तान ने कई बार यह आरोप लगाये कि जैश सरगना मसूद अजहर अफगानिस्तान में छिपा है. अफगान विदेश मंत्रालय के एक सीनियर अधिकारी ने कन्फर्म किया है कि वह देश में नहीं है. काबुल ने दोहराया कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल किसी भी दूसरे देश के खिलाफ नहीं होने दिया जाएगा.
पाकिस्तान लंबे समय से दावा करता रहा है कि अजहर अफगानिस्तान भाग गया है. यह दावा ऐसे समय में सामने आया है, जब पाकिस्तान वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (FATF) की ओर से आतंकवादी संगठनों और उनके नेतृत्व के खिलाफ कार्रवाई करने के दबाव का सामना कर रहा है. पेरिस स्थित वैश्विक निगरानी संस्था FATF की आगामी पूर्ण बैठक में पाकिस्तान के आतंकवाद रोधी प्रयासों की समीक्षा होने वाली है. भारत में मसूद अजहर कई बड़े आतंकवादी हमलों के मामलों में वांटेड है. इनमें 2001 में संसद पर हुआ हमला, 2008 के मुंबई हमले, 2016 में पठानकोट वायुसेना अड्डे पर हमला और 2019 में पुलवामा में हुआ आतंकी हमला शामिल हैं.
पाकिस्तान को धनशोधन रोधी व्यवस्था में प्रणालीगत कमियों और आतंकवाद के वित्तपोषण पर रोक लगाने में विफल रहने के कारण 2018 से 2022 के बीच FTAF की ‘ग्रे सूची’ (निगरानी सूची) में रखा गया था. एफएटीएफ के कार्यों पर नजर रखने वाले लोगों के मुताबिक, पाकिस्तान के खिलाफ प्रमुख चिंताओं में आतंकवादी संगठनों, खासकर जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के नेटवर्क के वित्तपोषण पर रोक लगाने में उसकी विफलता शामिल थी. इसके अलावा, संयुक्त राष्ट्र द्वारा नामित आतंकवादियों और अन्य लोगों पर लगाए गए वित्तीय प्रतिबंधों को प्रभावी ढंग से लागू करने में भी कमियां पाई गई थीं.
‘ग्रे सूची’ से बाहर निकलने के लिए पाकिस्तान को कई कदम उठाने पड़े थे. इनमें जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा तथा उनसे जुड़े संगठनों पर प्रतिबंध लगाना और इन संगठनों के नेताओं को दोषी ठहराना शामिल था. पाकिस्तान ने 2021 में जिन लोगों को उनकी अनुपस्थिति में दोषी ठहराया था, उनमें मसूद अजहर भी शामिल था. मई 2019 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने अजहर को वैश्विक आतंकवादी घोषित किया था. पाकिस्तान को 2022 में इस शर्त पर FATF की ग्रे सूची से बाहर निकलने की अनुमति दी गई थी कि धन शोधन पर एशिया/प्रशांत समूह (एपीजी) कुछ निर्धारित बिंदुओं पर उसके प्रदर्शन और प्रयासों की लगातार समीक्षा करता रहेगा.
एफएटीएफ के अनुरोध पर जिन मुद्दों को लेकर एपीजी पाकिस्तान की समीक्षा करता रहा है, उनमें मसूद अजहर को गिरफ्तार करने के उसके लगातार जारी प्रयास भी शामिल हैं. इस मामले पर नजर रखने वाले लोगों के मुताबिक, एफएटीएफ की निगरानी सूची से बाहर निकलने के बाद जब पाकिस्तान पर अंतरराष्ट्रीय दबाव और निगरानी कम हो गई, तो उसने सूची से बाहर आने के लिए किए गए अपने आश्वासनों पर अमल करना कम कर दिया.
उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने अजहर को गिरफ्तार करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया और दावा करता रहा कि वह देश में मौजूद ही नहीं है. इस्लामाबाद का दावा है कि अजहर मई 2019 में डूरंड रेखा पार कर अफगानिस्तान भाग गया था और तब से फरार है. सितंबर 2022 में तालिबान सरकार के प्रवक्ता ने भी इस बात से इनकार किया था कि अजहर अफगानिस्तान में मौजूद है.
(इनपुट: PTI)
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें World Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें