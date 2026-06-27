Pakistan Firing: कराची में गोलियों की तड़तड़ाहट और धमाकों से दहशत! PAK रेंजर्स हेडक्वार्टर के पास फायरिंग

पाकिस्तान के कराची शहर में शनिवार को भारी फायरिंग और कई धमाकों की खबरें सामने आईं. फिलहाल किसी के हताहत होने या घटना के कारण की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.

Written by: Tanuja Joshi
Updated: June 27, 2026, 11:40 PM IST
Pakistan Firing: कराची में गोलियों की तड़तड़ाहट और धमाकों से दहशत! PAK रेंजर्स हेडक्वार्टर के पास फायरिंग

Pakistan Firing: पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में शनिवार को भारी फायरिंग और कई धमाकों की खबरों के बाद इलाके में दहशत फैल गई. स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, शहर के कुछ हिस्सों में पहले तेज गोलीबारी की आवाजें सुनी गईं और उसके बाद विस्फोट होने की सूचना मिली. हालांकि, घटना के पीछे की वास्तविक वजह अभी तक स्पष्ट नहीं हो सकी है.

अब तक किसी सरकारी एजेंसी या प्रशासन की ओर से ये पुष्टि नहीं की गई है कि इस घटना में कोई व्यक्ति हताहत हुआ है या नहीं. न ही ये बताया गया है कि विस्फोट किस कारण से हुए. इसी वजह से घटना को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं, लेकिन अधिकारियों की ओर से फिलहाल कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है.

फायरिंग और धमाकों की आवाज

स्थानीय मीडिया के मुताबिक, फायरिंग और धमाकों की आवाज सुनते ही आसपास के इलाकों में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. लोग सुरक्षित स्थानों की ओर जाने लगे और कई स्थानों पर गतिविधियां कुछ समय के लिए प्रभावित होने की भी खबरें सामने आईं. हालांकि, इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है.

सुरक्षा एजेंसियां और स्थानीय प्रशासन पूरे घटनाक्रम की जानकारी जुटाने में लगे हैं. शुरुआती स्तर पर पुलिस और अन्य संबंधित एजेंसियां यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि फायरिंग और विस्फोटों के पीछे क्या कारण था. अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी.

कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा व्यावसायिक और बंदरगाह शहर है. ऐसे में वहां होने वाली किसी भी बड़ी सुरक्षा घटना का असर स्थानीय जनजीवन के साथ-साथ व्यापारिक गतिविधियों पर भी पड़ सकता है. फिलहाल प्रशासन ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और केवल आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा करने की अपील की है.

घटना को लेकर सोशल मीडिया पर भी कई तरह के वीडियो और दावे सामने आ रहे हैं. हालांकि, इनकी सत्यता की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. जांच एजेंसियां इन सामग्रियों की भी पड़ताल कर रही हैं ताकि घटना की वास्तविक परिस्थितियों का पता लगाया जा सके.

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Pakistan की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Tanuja Joshi

Tanuja Joshi

हल्द्वानी से दिल्ली के बड़े न्यूजरूम तक... तनुजा जोशी, उत्तराखंड के शांत और खूबसूरत शहर हल्द्वानी से ताल्लुक रखती हैं. देहरादून के ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.