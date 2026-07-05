कराची: 72 लोगों की मौत के लिए 11 साल के बच्चे पर चलेगा मुकदमा, जानिए क्या है पूरा मामला

Karachi Fire Case: पाकिस्तान के कराची में जनवरी 2026 में हुए भीषण अग्निकांड को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है. इस हादसे में 72 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि आठ लोग घायल हुए थे. अब इस मामले में पुलिस ने अदालत में आरोपपत्र दाखिल कर दिया है. सबसे हैरानी की बात यह है कि आरोपपत्र में 11 साल के एक बच्चे का भी नाम शामिल है. अदालत में अब इस बच्चे समेत छह लोगों पर मुकदमा चलाया जाएगा. यह मामला पाकिस्तान में काफी चर्चा का विषय बना हुआ है.
यह हादसा 17 जनवरी को कराची के व्यस्त कारोबारी इलाके सदर में स्थित एम. ए. जिन्ना रोड के गुल प्लाजा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में हुआ था. आग इतनी भयानक थी कि दमकल और बचाव दल को इसे पूरी तरह बुझाने में करीब एक सप्ताह लग गया. इस हादसे में 1,153 दुकानें जलकर राख हो गईं. बड़ी संख्या में लोगों का सामान भी नष्ट हो गया. यह कराची के सबसे बड़े अग्निकांडों में से एक माना जा रहा है.
पुलिस के आरोपपत्र के मुताबिक, आग लगने के समय 11 साल का बच्चा अपने पिता की कृत्रिम फूलों की दुकान संभाल रहा था. अभियोजन पक्ष का दावा है कि बच्चा कथित तौर पर माचिस की तीलियों से खेल रहा था, तभी दुकान में आग लग गई. इसके बाद आग तेजी से पूरे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में फैल गई. पुलिस ने बच्चे के पिता और चार अन्य लोगों को भी आरोपी बनाया है. रिपोर्ट के अनुसार, घटना के बाद से सभी आरोपी फरार बताए जा रहे हैं.
जांच अधिकारी ने अदालत में दाखिल आरोपपत्र में 42 गवाहों के नाम शामिल किए हैं. इनमें 13 साल का एक बच्चा भी है, जिसने अपने बयान में कहा कि उसने अपने दोस्त को माचिस की तीलियों से खेलते देखा था. उसके मुताबिक, कुछ ही देर बाद अचानक दुकान में आग लग गई और देखते ही देखते पूरी इमारत आग की चपेट में आ गई. पुलिस का कहना है कि कई गवाह अपने बयान दर्ज करा चुके हैं और आगे भी जांच जारी रहेगी.
जिला लोक अभियोजक अब्दुल रज्जाक गुज्जर ने बताया कि 11 साल के बच्चे समेत सभी आरोपियों पर अदालत में मुकदमा चलाया जाएगा. अन्य आरोपियों में गुल प्लाजा प्रबंधन समिति के कुछ सदस्य भी शामिल हैं. उन्होंने यह भी कहा कि इस हादसे की जांच कर रहे न्यायिक आयोग की रिपोर्ट बाद में अदालत में पेश की जाएगी. अदालत अब आरोपपत्र और गवाहों के बयानों के आधार पर मामले की सुनवाई करेगी. आने वाले दिनों में इस बहुचर्चित अग्निकांड मामले में कई अहम फैसले सामने आ सकते हैं.
(इनपुट: PTI/भाषा)
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