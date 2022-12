अमेरिका: लॉस एंजिलिस की पहली महिला मेयर बनीं कैरेन रूथ बास लॉस एंजिलिस

डेमोक्रेटिक पार्टी की नेता कैरेन रूथ बास ने रविवार को लॉस एंजिलिस की मेयर के रूप में शपथ ली और इसी के साथ वह शहर के शीर्ष पद पर आसीन होने वाली पहली महिला एवं दूसरी अश्वेत व्यक्ति बन गईं. उन्हें अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने शपथ दिलाई. बास ने ऐसे समय में शपथ ली है, जब देश का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला शहर कई संकटों से जूझ रहा है.

A new day has come to our city. Thank you Los Angeles! Let’s get to work. pic.twitter.com/16FQEgaTbh — Karen Bass (@KarenBassLA) December 11, 2022