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भारत का इकलौता राज्य जो भविष्य में जी रहा है, इंडिया घूमने आया विदेशी यहां का नजारा देख हुआ हैरान
Karnataka Living In The Future: भारतीय राज्यों की यात्रा पर आए एक विदेशी यात्री कर्नाटक का दौरा करने के बाद इतना अधिक प्रभावित हुआ कि उसने इसे "भारत का एकमात्र राज्य है" बताया, जो भविष्य में जी रहा है .
Karnataka Living In The Future: आजकल सोशल मीडिया पर भारत की अलग-अलग तस्वीरें दिखती हैं. कुछ अच्छी, कुछ गलत भी. ऐसे में एक विदेशी यात्री ने तय किया कि वह खुद भारत घूमकर असली सच्चाई समझेगा. उसका मकसद था लोगों को दिखाना कि भारत सिर्फ रूढ़ियों तक सीमित नहीं है, बल्कि यहां बहुत कुछ नया और बेहतर भी है. इसी सफर में उसे एक ऐसा राज्य मिला, जिसने उसकी सोच पूरी तरह बदल दी.
कर्नाटक ने क्यों किया सबसे ज्यादा प्रभावित
इस विदेशी यात्री का नाम Jack Heaton है, जो भारत के अलग-अलग राज्यों में घूम रहा है. उसने बताया कि उसे कर्नाटक से ज्यादा उम्मीद नहीं थी, लेकिन यहां आकर वह हैरान रह गया. उसने कर्नाटक को “अपने समय से आगे” बताया और कहा कि यह भारत की ऐसी जगह है जो भविष्य जैसा महसूस होती है.
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बेंगलुरु का अनुभव और खासियत
कर्नाटक में खासकर बेंगलुरु ने उसे सबसे ज्यादा प्रभावित किया. यहां उसके कुछ दोस्त भी थे, जिससे उसे लोकल लाइफ को करीब से देखने का मौका मिला. उसने बताया कि शहर में मेहनती युवा हैं, जो अपने करियर पर फोकस कर रहे हैं. लोग यहां मिलनसार हैं और माहौल काफी पॉजिटिव लगता है. उसने यहां होली भी मनाई, जिससे इस शहर से उसका खास जुड़ाव बन गया.
देखें वीडियो-
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ग्लोबल लेवल पर बेंगलुरु की पहचान
आज बेंगलुरु सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि दुनिया में भी एक बड़े टेक और स्टार्टअप हब के रूप में जाना जाता है. रहने के लिहाज से भी यह भारत के टॉप शहरों में गिना जाता है. आईटी कंपनियां, नई टेक्नोलॉजी और तेजी से बढ़ता इंफ्रास्ट्रक्चर इसे बाकी शहरों से अलग बनाता है. यही वजह है कि यहां का लाइफस्टाइल कई लोगों को “फ्यूचर जैसा” लगता है.
सोशल मीडिया रिएक्शन और लोगों की राय
इस वीडियो के वायरल होते ही लोगों ने अलग-अलग रिएक्शन दिए. कई लोगों ने उसकी बात से सहमति जताई, तो कुछ ने कहा कि उसे दूसरे राज्यों जैसे केरला भी जरूर देखना चाहिए. कुछ यूजर्स ने यह भी कहा कि सिर्फ बड़े शहर ही नहीं, गांवों को भी समझना जरूरी है. वहीं कुछ लोगों ने सवाल उठाया कि क्या कोई बाहरी व्यक्ति कुछ दिनों में पूरे राज्य को सही तरीके से समझ सकता है.
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