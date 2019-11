गुरदासपुर (पंजाब): प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करतारपुर साहिब गलियारे के विषय में भारत की भावनाएं समझने, उन्हें सम्मान देने के लिए शनिवार को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का शुक्रिया अदा किया. करतारपुर गलियारा भारत के पंजाब में डेरा बाबा नानक गुरुद्वारे को पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में नारोवाल जिले के करतारपुर स्थित दरबार साहिब से जोड़ता है. मोदी ने डेरा बाबा नानक में सभा को संबोधित किया. उन्होंने कहा कि करतारपुर गलियारे के खुलने से दरबार साहिब गुरुद्वारा में दर्शन करना आसान हो जाएगा.

