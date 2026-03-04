Hindi World Hindi

Kash Patel Removed Many Tehran Specialist Fbi Agents Before Us Attack On Iran

क्या है CI-12, क्यों ईरान पर हमले से ठीक पहले अमेरिका खुफिया एजेंसी FBI में हुई 'इंटरनल स्ट्राइक', काश पटेल ने हटाए कई 'तेहरान स्पेशलिस्ट एजेंट'!

US Intelligence Agency: हटाए गए एजेंट में से कई ईरान पर कई सालों से नजर रख रहे थे, इसलिए ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में ये काफी मददगार साबित हो सकते थे.

(photo credit reuters, for representation only)

US Intelligence Agency: ईरान में अमेरिका के हमले ऑपरेशन एपिक फ्यूरी से कुछ दिन पहले अमेरिकी खुफिया एंजेंसी एफबीआई में पहली हलचल हुई थी. एक रिपोर्ट में दावा है कि FBI डायरेक्टर काश पटेल ने एक दर्जन एजेंट और स्टाफ मेंबर को नौकरी से निकाल दिया था. खासपात यह है कि ये एजेंसी ईरान से खतरों पर नजर रखने वाली काउंटरइंटेलिजेंस यूनिट से संबंधित थे.

क्यों निकाला गया एजेंट को

सीएनएन की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले से जुड़े दो सूत्रों ने बताया कि इन एजेंट को निकाया गया क्योंकि इनमें से सभी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के अपने मार-ए-लागो एस्टेट में क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट रखने के आरोप की जांच में शामिल थे.

क्या है CI-12

पटेल ने वाशिंगटन, DC में मौजूद FBI काउंटरइंटेलिजेंस यूनिट, जिसे CI-12 के नाम से जाना जाता है, को परेशान कर दिया. यह यूनिट क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट की गलत हैंडलिंग से लेकर अमेरिका में काम कर रहे विदेशी जासूसों को ट्रैक करने जैसे मामलों को संभालती है.

क्या होगा अमेरिका को नुकसान

इन एजेंट को निकालने से जस्टिस डिपार्टमेंट और FBI के अंदर यह चिंता बढ़ गई है कि नेशनल सिक्योरिटी एक्सपर्ट के बड़े पैमाने पर जाने से काउंटरटेररिज्म और इंटेलिजेंस जांच में रुकावट आ सकती है. CI-12 यूनिट की तरह ही कई अन्य सीनियर अधिकारियों को ट्रंप से जुड़ी जांच में शामिल होने की वजह से हटा दिया गया या उनका ट्रांसफर हो गया है.

क्यों है ईरान युद्ध में इन एजेंट की जरूरत

सूत्रों का कहना है, इन एजेंट को ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के बाद आने वाले खतरों की पहचान करने का अनुभव भी था. ट्रंप के पहले कार्यकाल में, CI-12 ने 2020 के ड्रोन हमले के बदले में ईरानी शासन से संभावित खतरों को ट्रैक करने में अहम भूमिका निभाई थी, जिसमें ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स कुद्स फोर्स के तत्कालीन लीडर जनरल कासिम सुलेमानी मारे गए थे. FBI ने कर्मचारियों के मामलों पर कमेंट करने से मना कर दिया है.

क्या है Mar-a-Lago

मार ए लागो फ्लोरिडा में स्थित ट्रंप का घर और प्राइवेट रिसॉर्ट है. 20 एकड़ में बनी यह प्रापर्टी 1927 में बनी और ट्रंप ने इसे 1985 में खरीदा था.

क्या है विवाद

आरोप है कि डानोल्ड ट्रंप ने अपने पहले राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान कई महत्वपूर्ण राजनीति और सुरक्षा से संबंधित मीटिंग करते थे, जिससे गोपनीयता पर सवाल उठे. साथ ही यह भी आरोप है कि राष्ट्रपति पद छोड़ने के बाद ट्रंप व्हाइट हाउस के कई गुप्त दस्तावेज यहां लेकर चले आए थे. बाद में यहा एफबीआई ने इसकी जांच की थी.