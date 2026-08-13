EnglishHindi

PoK हिंसा पर बेल्जियम में पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन, कश्मीरियों ने यूं निकाला गुस्सा

Protest Against Pakistani Army: पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में पाकिस्तानी सेना की तरफ से हो रहे अत्याचारों के खिलाफ कश्मीरी समुदाय ने बेल्जियम में विरोध प्रदर्शन किया.

Written by: Nandan Singh
Updated: August 13, 2026, 4:11 PM IST
Protest Against Pakistani Army
कश्मीरी लोगों का प्रदर्शन. (Photo/IANS)
  • कश्मीरी समुदाय ने निकाला मार्च
  • बेल्जियम में किया विरोध प्रदर्शन
  • पाकिस्तानी सेना की क्रूर कार्रवाई के खिलाफ गुस्सा
  • अंतरराष्ट्रीय हस्तक्षेप की मांग

Protest Against Pakistani Army: पीओके में पाकिस्तानी सेना के अत्याचार की खबरें इन दिनों दुनियाभर की सुर्खियों में हैं. इसको लेकर कश्मीरी समुदाय के लोगों में जबरदस्त रोष है. बीते दिनों ब्रिटेन में कश्मीरियों ने प्रदर्शन के जरिए विरोध जताया था. अब ऐसी ही खबर बेल्जियम से सामने आई है. यहां रहने वाले कश्मीरी समुदाय ने पाकिस्तानी सेना के अत्याचारों के खिलाफ मार्च निकाला है. कश्मीरी समुदाय ने राजधानी ब्रसेल्स में यूरोपियन पार्लियामेंट से यूनाइटेड नेशंस के ऑफिस तक एक विरोध मार्च निकाला.

कश्मीरियों ने किया प्रोटेस्ट

प्रदर्शनकारियों ने बुधवार को पाकिस्तानी सेना के खिलाफ नारे लगाए गए और पीओके में हो रहे मानवाधिकार उल्लंघनों की ओर अंतरराष्ट्रीय ध्यान आकर्षित करने की मांग की. इन उल्लंघनों में जरूरी सेवाओं पर रोक और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बल का क्रूर इस्तेमाल शामिल है. प्रदर्शनकारियों ने पीओके में पाकिस्तानी अधिकारियों की ओर से की गई क्रूर कार्रवाई के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय हस्तक्षेप की मांग की.

और पढ़ें: पीओके हिंसा पर ब्रिटेन में पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन, बर्मिंघम दूतावास के बाहर कश्मीरियों ने जताया विरोध

Protest Against Pakistani Army

इंफोग्राफिक/notebooklm

पाकिस्तानी सेना के खिलाफ प्रदर्शन

इस हफ्ते की शुरुआत में पीओके स्थित मानवाधिकार दस्तावेजीकरण और निगरानी संस्था जम्मू-कश्मीर मानवाधिकार वेधशाला (जेकेएचआरओ) ने 5 जून से 5 अगस्त के बीच कब्जे वाले इलाके में बढ़ती अशांति के दौरान 93 नागरिकों की मौत दर्ज की. पिछले हफ्ते हजारों कश्मीरी प्रवासियों ने इटली के बोलोग्ना शहर में विरोध मार्च निकाला और पीओके में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पाकिस्तानी सेना की क्रूरता की निंदा की. प्रदर्शनकारियों ने नागरिक समाज समूह ‘जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी’ (जेएएसी) के साथ एकजुटता व्यक्त की और क्षेत्र में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के अभियानों को समाप्त करने की मांग की.

अंतरराष्ट्रीय समुदाय से की अपील

जेएएसी ने सोशल मीडिया पर कहा कि इटली में कश्मीरियों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया, और अंतरराष्ट्रीय समुदाय से अपील की कि वे पाकिस्तानी सेना द्वारा निहत्थे नागरिकों के ‘नरसंहार’ के खिलाफ आवाज उठाएं. उन्होंने कहा, “शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारी केवल अपने बुनियादी अधिकारों की मांग कर रहे हैं.” हाल ही में, कई ब्रिटिश सांसदों ने सरकार विरोधी प्रदर्शनों के दौरान पीओके में नागरिकों के खिलाफ पाकिस्तानी सेना की क्रूरता पर गहरी चिंता व्यक्त की थी. ब्रिटिश लेबर पार्टी के सांसद लियाम बायरन ने कहा था कि पीओके में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ गोलीबारी की खबरें बेहद चिंताजनक हैं.

पीओके में नागरिकों की हत्या को ‘त्रासदी’ बताते हुए एक अन्य ब्रिटिश सांसद अदनान हुसैन ने कहा कि पाकिस्तानी अधिकारियों की ओर से अत्यधिक या गैर-कानूनी बल के किसी भी इस्तेमाल की पूरी, स्वतंत्र और पारदर्शी जांच होनी चाहिए. (इनपुट: आईएएनएस)

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें World Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Nandan Singh

Nandan Singh

नंदन सिंह ने पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2015 में ईनाडु डिजिटल यानी ईटीवी (हैदराबाद) से की. यहां इन्होंने बतौर कॉपी राइटर करीब 10 महीनों तक काम किया. सीखने ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.