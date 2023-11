19 नवंबर को एयर इंडिया से यात्रा न करें, वरना...आतंकी पन्नू की भारत को धमकी

India-Canada Row: खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने एक बार फिर भारत को धमकी दी है. सोशल मीड‍िया पर पन्नू का एक नया वीडियो सामने आया है, जिसमें वह 19 नवंबर को एयर इंडिया की फ्लाइट से यात्रा करने की योजना बना रहे लोगों को धमकी देता नजर आ रहा है. पन्नू ने चेतावनी दी है कि अगर यात्री उस दिन एयर इंडिया के विमान से सफर करते हैं तो उनका जीवन खतरे में पड़ सकता है. पन्नू का दावा है कि 19 नवंबर को एयर इंडिया के साथ दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बंद कर दिया जाएगा और इसका नाम बदल दिया जाएगा.

आतंकी ने Cricket World Cup को ‘वर्ल्‍ड टेरर कप’ कहते हुए यह धमकी दी है. पन्नू ने कहा क‍ि 19 नवंबर को द‍िन भी वही है ज‍िस द‍िन ‘क्रिकेट वर्ल्‍ड कप’ का फाइनल भी है. पन्नू ने इस दिन एयर इंड‍िया की फ्लाइट को उड़ाने की धमकी दी है.

Alert: 🇮🇳 Khalistani Terrorist Gurpatwant Pannun issues a video for Govt of India, threatening to blow the Air India flight on 19 November. Just like their Parmar did.

He suggested Sikhs in India to not board Air India on 19 November.

Govt of India must take cognisance.

Join…

