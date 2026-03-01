By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
खामेनेई की मौत, प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान पर क्यों लग रहा इल्जाम?
Israel Iran War: वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अमेरिका में लॉबिंग कर रहे थे ताकि ईरान पर हमला हो.
Israel Iran War: ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत के बाद एक बड़ा खुलासा हुआ है. अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सऊदी अरब ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर दबाव बनाया ताकि वह ईरान पर हमला करें.
कौन था इसके पीछे
वाशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने ट्रंप को कई बार फोन किया. इसके बाद ही ट्रंप ने ईरान पर हमला करने का अंतिम लिया.
कई महीनों चली लॉबिंग
अमेरिकी मीडिया ने इस मामले से जुड़े चार लोगों से बातचीत की है. उन्होंने बताया कि पिछले कई महीने से सऊदी प्रिंस की लॉबिंग चल रही थी. रिपोर्ट में तो यहां तक कहा गया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तो हमला ही नहीं करना चाहते थे. लेकिन प्रिंस के बार-बार कहने पर वे तैयार हो गए.
रिपोर्ट की बड़ी बातें
- सऊदी के अलावा इज़राइल ने भी हमले के लिए लॉबिंग की
- मिडिल ईस्ट में अमेरिका के दो खास साथी सऊदी और इजरायल ही है
क्या हैं ईरान के जमीनी हालात
ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की इज़राइल और अमेरिका के एक बड़े हमले में मौत हो गई है. 86 साल के खामेनेई की हत्या ने इस्लामिक रिपब्लिक के भविष्य पर शक पैदा कर दिया है और इलाके में अस्थिरता का खतरा भी बढ़ा दिया है. ईरान के सुप्रीम लीडर के अलावा उनके परिवार के चार सदस्यों, करीब 40 बड़े कमांडर और पुलिस इंटेलिजेंस चीफ की भी मौत हो चुकी हैं. वहीं तेहरान समेत कई शहरों में हजारों-लाखों की संख्या में प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए हैं जो खामेनेई की मौत का मौतम मना रहे हैं.
पड़ोसी मुस्लिम देश कर रहे ईरान की आलोचना
ईरान को सऊदी अरब समेत कई मुस्लिम-बहुल देशों से बहुत आलोचना का सामना करना पड़ा था, जब उसने तेहरान पर US-इज़राइल के हमलों के बाद शनिवार को कई मुस्लिम पड़ोसी देशों में मौजूद अमेरिकी मिलिट्री बेस पर जवाबी हमले किए थे. उधर, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ घंटे पहले उनकी मौत की घोषणा करते हुए कहा कि इससे ईरानियों को अपना देश “वापस लेने” का “सबसे बड़ा मौका” मिला है.
