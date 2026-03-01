By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
ईरान, इजरायल और अमेरिका: तीन देशों के तीन ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, लॉयन रोरिंग और खत्म-ए-तूफान, नाम में छिपा है मकसद
Israel Iran War: अमेरिका ने अपने ऑपरेशन को एपिक फ्यूरी (Operation Epic Fury) यानी 'महागुस्से का अभियान' कहा है. इस अभियान के ज्यादातर मकसद अभी पूरे होने बाकी हैं.
Israel Iran War: ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनेई की मौत के बाद इजरायल के ऑपरेशन रोरिंग लायन का पहला चरण पूरा हो चुका है. लेकिन क्या आपको मालूम है कि ऑपरेशन रोरिंग लायन का अर्थ है? अमेरिका और ईरान ने अपने-अपने ऑपरेशन को क्या नाम दिया है?
ऑपरेशन Lion Roar का अर्थ
ऑपरेशन Lion Roar का अर्थ है शेर की दहाड़. इजरायल ने शनिवार सुबह इजरायल पर हमले के बाद अपने ऑपरेशन के इस नाम का खुलासा किया था. इस ऑपरेशन के पहले ही हमले में खामेनेई की मौत हो गई थी. ऑपरेशन रोरिंग लायन के तहत ये हमला खामेनेई के घर और ऑफिस पर किया गया था, जिसे बेत-ए-रहबर (Bet-e-Rahbar) के नाम से जाना जाता है.
अकेले ही पूरा ईरान फोड़ने की ताकत! USS अब्राहम लिंकन को क्यों कहलाता है तैरता किला? 5 प्वाइंट्स में जानें इसकी खासियत
एपिक फ्यूरी
अमेरिका ने अपने ऑपरेशन को एपिक फ्यूरी (Operation Epic Fury) का नाम दिया है. इसका मतलब ‘महागुस्से का अभियान’ है. पेंटागन ने शनिवार को ये जानकारी देते हुए कहा कि अमेरिकी सेना ने ईरान पर अपने हमलों का नाम ऑपरेशन एपिक फ्यूरी रखा है.
5 बड़े मकसद एपिक फ्यूरी और रोरिंग लायन के
- सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत, जो पूरा हो चुका है
- ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह खत्म करना
- बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को नेस्तनाबूद करना
- ईरान की पूरी नौसेना को मिटा देना
- ईरान में सत्ता परिवर्तन और आईआरजीसी को मिटाना
ईरान का Khatm-e-Toofan
ईरान ने अपने अभियान को खत्म-ए-तूफान यानी तूफान का खात्मा नाम दिया है. ईरान बार-बार कह रहा है कि जंग अमेरिका और इजरायल ने शुरू की है लेकिन खत्म करेंगे. इसलिए यह नाम ईरान के मकसद के लिहाज से सही बैठता है.
अमेरिका-ईरान जंग के बीच UAE कैसे बना टारगेट? शांति पसंद इस देश में आखिर क्यों की गई बमबारी
ईरान और अमेरिका-इजरायल की आगे की रणनीति
ईरान 8 खाड़ी देशों को अपनी मिसाइलों से निशाना बना रहा है. साथ ही होर्मुज स्ट्रेट को बंद कर रहा है, जिससे लगता कि ईरान इस युद्ध को खींचना चाहता है. ताकि दुनिया अमेरिका पर युद्ध खत्म करने का दबाव बनाए. पर अमेरिका और इजरायल जल्द से जल्द ईरान में सत्ता परिवर्तन चाहते हैं और उसके मिसाइल प्रोग्राम का खात्मा भी.
