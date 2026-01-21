Hindi World Hindi

पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का बड़ा ब्लंडर! फर्जी पिज्जा हट का किया उद्घाटन, कंपनी बोली – ये हमारा नहीं है, देखें VIRAL VIDEO

पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ

पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का सोशल मीडिया पर जमकर मजाक बन रहा है. मामला 20 जनवरी 2026 का है, जब उन्होंने सीालकोट कैंटोनमेंट इलाके में बड़े धूमधाम से एक “पिज़्ज़ा हट” आउटलेट का उद्घाटन किया. रेड कार्पेट बिछी थी, फूलों की मालाएं सजी थीं, कैमरे चमक रहे थे, और मंत्री साहब बड़े फख्र से रिबन काट रहे थे – जैसे पाकिस्तान की डिफेंस स्ट्रैटेजी में पिज़्ज़ा का नया चैप्टर जुड़ गया हो!वीडियो और तस्वीरें वायरल होने में बस कुछ घंटे लगे. लोग हंस-हंस कर लोट-पोट हो गए.

डिफेंस मंत्री का काम अब शॉप ओपनिंग भी

एक यूजर ने लिखा, “डिफेंस मंत्री का काम अब शॉप ओपनिंग भी हो गया? अगली बार KFC का रिबन काटेंगे क्या?” दूसरा बोला, “फेक न्यूज़ नहीं, फेक पिज़्ज़ा हट! ” कोई कह रहा था, “5th जनरेशन वारफेयर अब चीज़ बर्स्ट क्रस्ट के साथ आ रही है!” और एक ने तो कमाल कर दिया – “पाकिस्तान में अब डिफेंस मिनिस्टर को भी ‘प्लॉज़िबल डिनायबिलिटी’ की ज़रूरत पड़ गई!”फिर असली ट्विस्ट आया.

असली पिज़्ज़ा हट का ऑफिशियल स्टेटमेंट

असली पिज़्ज़ा हट पाकिस्तान (जो Yum! Brands के तहत आता है) ने ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी कर कहा, “हम अपने ग्राहकों को सूचित करना चाहते हैं कि सीालकोट कैंट में एक अनऑथराइज़्ड आउटलेट ने हमारे नाम और ब्रांडिंग का गलत इस्तेमाल किया है. यह आउटलेट न तो पिज़्ज़ा हट पाकिस्तान से जुड़ा है, न ही Yum! Brands से, और न ही हमारे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, रेसिपी, फूड सेफ्टी या ऑपरेशंस फॉलो करता है.” कंपनी ने ट्रेडमार्क मिसयूज़ के खिलाफ अथॉरिटीज़ में शिकायत भी दर्ज करा दी. यानी जो मंत्री साहब बड़े जोश में उद्घाटन कर रहे थे, वो असल में एक फ्रॉड या अनऑथराइज़्ड दुकान थी, जो पिज़्ज़ा हट का नाम चुरा कर चल रही थी. सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई – कोई कह रहा “रिबन कट गया, स्टेटमेंट आ गया!”, कोई “डंब बूमर” कहकर चिढ़ा रहा, तो कोई “पाकिस्तान जोक्स लिमिटेड” का नया एडिशन घोषित कर रहा.

ख्वाजा आसिफ की तरफ से भी सफाई

ख्वाजा आसिफ की तरफ से भी सफाई आई, जिसमें कहा गया कि ये खबर गुमराह करने वाली है, और उन्होंने फ्रेंचाइज़ की पर्सनल रिक्वेस्ट पर उद्घाटन किया था. लेकिन तब तक मज़ा आ चुका था – लोग पूछ रहे थे, “डिफेंस मिनिस्टर के पास इतना टाइम कैसे? पहले चेक तो कर लेते!”

ये घटना पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में एक और ‘लाइट मोमेंट’ बन गई, जहां गंभीर मुद्दों के बीच ऐसे फनी स्कैंडल्स लोगों को हंसाने लगते हैं. लेकिन सवाल ये भी है – इतने बड़े नेता के आसपास स्टाफ और सिक्योरिटी होती है, फिर भी इतनी बड़ी चूक कैसे? शायद अगली बार वे उद्घाटन से पहले Google पर “Pizza Hut Sialkot official” सर्च कर लें!

देखें वीडियो-

View this post on Instagram A post shared by Extra0rdinnary (@extra_0rdinnary)

