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थाईलैंड में किडनैपिंग, 5 भारतीयों पर आरोप, पाकिस्तानी था मास्टर माइंड, दिमाग घुमा देगा ये केस

Kidnapping in Thailand: पांच संदिग्धों अवतार सिंह, जगजीत सिंह, रामबलक कुमार, सुखबीर सिंह और कुलरा सिंह को बैंकॉक के ख्लोंग टैन इलाके के एक होटल से गिरफ्तार किया गया है.

Written by: Vineet Sharan Edited by: Vineet Sharan
Published: July 29, 2026, 5:38 PM IST
थाईलैंड में किडनैपिंग, 5 भारतीयों पर आरोप, पाकिस्तानी था मास्टर माइंड, दिमाग घुमा देगा ये केस
आरोपी कथित तौर पर देश से बाहर जाने वाली फ्लाइट पकड़ने का इंतजार कर रहे थे. (photo credit, AI)
  • थाईलैंड टूर पैकेज का लालच देकर पीड़ितों को फंसाया गया
  • 23 से 26 साल की उम्र के तीन भारतीय पीड़ित
  • उनके परिवारों से 70 लाख रुपये की फिरौती मांगी गई
  • पाकिस्तान का मास्टरमाइंड दुबई से कर रहा था ऑपरेट

Kidnapping in Thailand: थाईलैंड में पांच भारतीयों को गिरफ्तार किया गया है. इन पर कुछ लोगों को एक हफ्ते तक बंधक बनाकर रखने और उन्हें टॉर्चर करने, साथ ही उनके परिवारों से 70 लाख रुपये की फिरौती मांगने का आरोप है. थाईलैंड की पुलिस ने बताया कि इस साजिश को दुबई से ऑपरेट कर रहे एक पाकिस्तानी मास्टरमाइंड ने अंजाम दिया था.

पांच आरोपियों की पहचान

‘बैंकॉक पोस्ट’ की रिपोर्ट के मुताबिक, पांच संदिग्धों अवतार सिंह (38), जगजीत सिंह (38), रामबलक कुमार (24), सुखबीर सिंह (37) और कुलरा सिंह (27) को बैंकॉक के ख्लोंग टैन इलाके के एक होटल से गिरफ्तार किया गया है.

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पाकिस्तानी ऐप से बता रहा था क्या करना है

बैंकॉक पुलिस के मुताबिक, आरोपी कथित तौर पर देश से बाहर जाने वाली फ्लाइट पकड़ने का इंतजार कर रहे थे. वे एक पाकिस्तानी नागरिक के कहने पर काम कर रहे थे, जिसके संपर्क में वे कथित तौर पर एक ऐप के जरिए लगभग एक महीने से थे. दुबई में मौजूद मास्टरमाइंड ने दूर से ही इस ऑपरेशन को कोऑर्डिनेट किया और डिजिटल मनी ट्रांसफर के जरिए फिरौती की रकम लेने की योजना बनाई थी.

पीड़ितों को कैसे फंसाया गया?

थाई पुलिस के मुताबिक, 23 से 26 साल की उम्र के तीन भारतीय पीड़ितों को कथित तौर पर कम कीमत वाले सात दिन के हॉलिडे पैकेज का लालच देकर थाईलैंड बुलाया गया था. बताया जाता है कि हर एक ने टूर के लिए लगभग 1,99,890 रुपये का भुगतान किया था.

  • पीड़ित 21 जुलाई को सुवर्णभूमि एयरपोर्ट पहुंचे और टैक्सी से पटाया गए
  • एक भारतीय उन्हें बांग लमुंग जिले के एक घर में ले गया
  • पुलिस ने बताया कि पीड़ितों को वहीं बंधक बनाकर रखा गया था

क्या किया आरोपी भारतीयों ने

भारतीय संदिग्धों को कथित तौर पर पीड़ितों का अपहरण करने काम दिया गया था. उन्हें पीड़ितों का कीमती सामान व नकदी इकट्ठा करने का काम सौंपा गया था. साथ ही, ऑपरेशन पूरा होने के बाद उन्हें थाईलैंड से भागने के लिए हवाई टिकट देने का वादा किया गया था.

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Vineet Sharan Srivastava एक भारतीय पत्रकार और डिजिटल न्यूज एक्सपर्ट हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 17 वर्षों का अनुभव है. वह असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं ... और पढ़ें

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