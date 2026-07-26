'30 मच्छर हर सेकेंड मारती है...' जानें किसने बनाई ये डिवाइस, जानें कैसे मारती है कीड़ों को

Mosquitoes: यह एक केमिकल-फ्री, प्लग-इन डिवाइस जो खास तौर पर मच्छरों को टारगेट करता है.

Written by: Vineet Sharan Edited by: Vineet Sharan
Updated: July 26, 2026, 9:16 PM IST
'30 मच्छर हर सेकेंड मारती है...' जानें किसने बनाई ये डिवाइस, जानें कैसे मारती है कीड़ों को
यह डिवाइस लोगों और पालतू जानवरों को मारने से बचने के लिए भी डिज़ाइन किया गया है.(photo credit, credit AI)

Mosquitoes: शोधकर्ताओं ने एक पोर्टेबल लेजर डिवाइस बनाई है, जो हर सेकंड 30 मच्छरों को मारती है. इस डिवाइस ने क्राउडफंडिंग प्लेटफॉर्म (Indiegogo) पर 2.7 मिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाए हैं, जो इसके शुरुआती 20,000 डॉलर के टारगेट से कहीं ज़्यादा है. 50 से ज्यादा देशों के 4000 से ज्यादा लोगों ने इस डिवाइस को अपना समर्थन दिया है. डेली गैलेक्सी की रिपोर्ट के मुताबिक, इस प्रोडक्ट का नाम फोटॉन मैट्रिक्स (Photon Matrix) है, और इसे फोटॉन मैट्रिक्स लैब (Photon Matrix Lab) ने डेवलप किया है. यह पूर्वी चीन के जिआंग्सू प्रांत के चांगझौ में एक स्टार्ट-अप है.

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कैसे काम करती है डिवाइस

डिवाइस को कंपनी एक पोर्टेबल मच्छर एयर डिफेंस सिस्टम के तौर पर बताती है. यह इंडस्ट्रियल-ग्रेड लेज़र हार्डवेयर का इस्तेमाल करता है, जिसे कंज्यूमर-रेडी डिवाइस में कम्प्रेस करके बीच-बीच में मच्छरों का पता लगाने और उन्हें खत्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है.

फोटॉन मैट्रिक्स सिस्टम दो स्टेज में काम करता है. सबसे पहले, एक LiDAR (लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग) मॉड्यूल आस-पास के एरिया को स्कैन करता है और अपने फील्ड ऑफ व्यू में मौजूद चीज़ों की लोकेशन और दूरी कैलकुलेट करता है. यह डिवाइस सिर्फ़ तीन मिलीसेकंड में मच्छर का पता लगा सकती है और उसका एंगल और साइज़ पता लगा सकती है, जिसके बाद उसे खत्म करने के लिए दूसरी लेज़र बीम फायर होती है.

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अभी कितनी है डिवाइस की कीमत?

साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक, हर सपोर्टर ने बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन में आने पर डिवाइस में से एक को खरीदने के अधिकार के लिए लगभग 630 अमेरिकी डॉलर का पेमेंट किया. यह कैंपेन दुनिया भर में फैल गया, और कंपनी के सेल्स डायरेक्टर, लॉरेंस लेंग ने चीन के लोकल मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को इस प्रोडक्ट को शुरू में ही इकोनॉमिकली वायबल बनाने का क्रेडिट दिया.

हर साल मच्छर लेते हैं लाखों लोगों की जान

वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन के आंकड़ों के मुताबिक, मच्छर मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया और एन्सेफलाइटिस जैसी बीमारियां फैलाते हैं, और हर साल दुनिया भर में लाखों मामलों और एक लाख से ज़्यादा मौतों के लिए जिम्मेदार हैं.

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Vineet Sharan Srivastava एक भारतीय पत्रकार और डिजिटल न्यूज एक्सपर्ट हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 17 वर्षों का अनुभव है. वह असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं ... और पढ़ें

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