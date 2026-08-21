किम जोंग के एक कदम से टेंशन में आ गए अमेरिका-जापान और दक्षिण कोरिया, मामले को बताया सीरियस

दक्षिण कोरिया और अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास की चर्चा थी. उसी बीच किम जोंग उन ने ऐसा काम किया सभी टेंशन में आ गए.

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उत्तर कोरिया ने बढ़ाई टेंशन.

प्योंगयांग के मिसाइल प्रक्षेपण ने बढ़ाई चिंता

दक्षिण कोरिया, अमेरिका और जापान ने की चर्चा

संयुक्त अभ्यास के बीच किया मिसाइल लॉन्च

उत्तर कोरिया के सर्वोच्च नेता किम जोंग उन के एक फैसले ने दक्षिण कोरिया, अमेरिका और जापान को टेंशन में डाल दिया है. तीनों देशों ने उत्तर कोरिया के बैलिस्टिक मिसाइल प्रक्षेपण पर चिंता जताई. साथ ही इनके वरिष्ठ राजनयिकों ने शुक्रवार को इस मिसाइल प्रक्षेपण को गंभीर माना है. इस मामले को लेकर राजनयिकों ने फोन पर बातचीत की और स्थिति से जुड़ी सूचनाएं साझा करते हुए संभावित जवाबी कदमों पर भी चर्चा की. दक्षिण कोरिया के अनुसार, गुरुवार को प्योंगयांग की ओर से मिसाइलें दागी गई थीं.

नॉर्थ कोरिया ने बढ़ाई टेंशन

योनहाप न्यूज एजेंसी ने दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्रालय के हवाले से बताया कि, कोरियाई प्रायद्वीप नीति के महानिदेशक बेक योंग-जिन ने अमेरिकी विदेश विभाग में पूर्वोत्तर एशिया मामलों के उप सहायक सचिव डेविड वाइलजोल, और जापान के विदेश मंत्रालय के एशियाई एवं ओशिनियाई मामलों के ब्यूरो के उप महानिदेशक ताकाशी अरियोशी से बातचीत की. मंत्रालय ने कहा कि तीनों अधिकारियों ने जरूरी और प्रासंगिक सूचनाएं साझा कीं, और भविष्य में इस पर कैसे रिएक्ट करना है इस पर विचार-विमर्श किया. बता दें कि तीनों देशों के विदेश मामलों के अधिकारियों के बीच उत्तर कोरिया के बैलिस्टिक मिसाइल प्रक्षेपण की स्थिति में तत्काल सूचनाएं और आकलन साझा करने के लिए एक नियमित चैनल मौजूद है.

संयुक्त सैन्य अभ्यास के बाद किया प्रक्षेपण

दक्षिण कोरियाई सेना ने गुरुवार को बताया था कि उत्तर कोरिया ने पूर्वी सागर की ओर कम दूरी की कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी थीं. यह प्रक्षेपण ऐसे समय हुआ जब दक्षिण कोरिया और अमेरिका अपना संयुक्त सैन्य अभ्यास कर रहे थे. प्योंगयांग इस अभ्यास को युद्ध की तैयारी बताते हुए लगातार इसकी आलोचना करता रहा है.

ट्रंप ने जताई बातचीत की इच्छा

यह घटनाक्रम इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के बाद दक्षिण कोरिया-अमेरिका का मौजूदा संयुक्त सैन्य अभ्यास निर्धारित अवधि से करीब एक हफ्ते पहले ही समाप्त करने की घोषणा की गई. ट्रंप ने उत्तर कोरिया के साथ तनाव कम करने और उसके नेता किम जोंग-उन के साथ फिर बातचीत शुरू करने की इच्छा भी जताई है. जिसे लेकर फिलहाल नॉर्थ कोरिया ने खास रुचि नहीं दिखाई है. (इनपुट: आईएएनएस)