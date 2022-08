किम जोंग (Kim Jong Un) की छोटी बहन किम यो उंग (Kim Yo-jong) ने हॉल में मौजूद अधिकारियों को बताया कि उनके भाई किम कोरोना की वजह से बहुत बीमार (Kim Jong Un Health) थे. उनकी हालत बहुत गंभीर हो गई थी. उन्हें तेज़ बुख़ार था लेकिन इसके बावजूद किम के दिमाग में सिर्फ अपने लोगों की चिंता थी. ये बात सुनकर ही हॉल में मौजूद लोग भावुक हो गए..कई लोग की आंखों से आंसू निकल पड़े. (Kim Jong Un Video)Also Read - जिस कोरोना वायरस से बड़ी-बड़ी महाशक्तियां हैं परेशान, उस पर उत्तर कोरिया ने पाई जीत; किम जोंग उन ने की घोषणा

BREAKING: North Korean TV airs video and audio of the leader’s sister Kim Yo Jong giving a speech for the first time. The audience is shown crying as she says Kim Jong Un had a fever during the COVID-19 outbreak and as she threatens South Korean authorities with “extermination” pic.twitter.com/BKuqv7GIiu

— NK NEWS (@nknewsorg) August 11, 2022