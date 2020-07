लॉस एंजिलिस: अमेरिकी रैपर कान्‍ये वेस्‍ट ने शनिवार को ऐलान किया कि वह इस साल होने जा रहे राष्‍ट्रपति चुनाव में अपनी किस्मत आजमाएंगे. कई बार ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त कर चुके वेस्ट ने देश के 244वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सोशल मीडिया पर इसकी घोषणा की. Also Read - NASA SpaceX Launch: नासा ने रचा इतिहास, नौ साल बाद दो क्रू मेंबर के साथ लांच हुआ NASA SpaceX

कान्‍ये ने ट्विटर पर लिखा, 'हमें ईश्‍वर पर भरोसा रखते हुए अमेरिका के वादे को समझना होगा. अपने सपनों को एकरूपता देनी होगी और अपना भविष्‍य बनाना होगा. मैं अमेरिकी राष्‍ट्रपति पद का चुनाव लड़ने जा रहा हूं.'' उन्‍होंने पोस्ट में हैशटैग "#2020विजन" लिखा.

अगर कान्‍ये वेस्‍ट आगामी तीन नवंबर को होने वाला राष्‍ट्रपति चुनाव लड़ते हैं तो उनका मुकाबला वर्तमान राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप और डेमोक्रैटिक पार्टी के उम्‍मीदवार जो बाइडन से होगा. कान्‍ये वेस्‍ट और उनकी पत्नी टीवी की मशहूर हस्ती किम करदाशियां विगत में कई बार व्हाइट हाउस की यात्रा कर राष्‍ट्रपति ट्रंप से मुलाकात कर चुके हैं.

कान्‍ये की इस घोषणा का मशहूर उद्योगपति एलन मस्‍क ने स्‍वागत किया है. उन्‍होंने ट्वीट किया, ‘‘कान्‍ये आपको मेरा पूरा समर्थन है.’’

You have my full support!

— Elon Musk (@elonmusk) July 5, 2020