First Female Baloch Suicide Bomber Shari Baloch: एक तरफ पाकिस्तान आतंकवादियों का पालन-पोषण करके पूरी दुनिया में उसका एक्पोर्ट करता है और दूसरी तरफ बलूचिस्तान के लोगों पर पाकिस्तान के अत्याचारों के बारे में भी दुनिया जानती है. बलूचिस्तान (Balochistan) में अक्सर पाकिस्तान के खिलाफ आवाज उठती रहती है और बलूचिस्तान के लोग स्वयं को पाकिस्तान के कब्जे से अलग करने के लिए लड़ाई भी लड़ते आ रहे हैं. अपनी इस लड़ाई में वह कई बार पाकिस्तान को सबस सिखाने के लिए उसके संस्थानों पर हमले भी करते हैं. बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान के खिलाफ अपनी आजादी की जंग छेड़ रखी है. बलूचिस्तान की तरफ से पाकिस्तान में कई आत्मघाती हमले भी होते हैं.Also Read - पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ बोले, 'हम अमेरिका से दुश्मनी पालकर नहीं रख सकते'

मंगलवार 26 अप्रैल को पाकिस्तान की कराची यूनिवर्सिटी में एक आत्मघाती हमला हुआ, जिसमें 3 चीनी और एक पाकिस्तानी नागरिक मारा गया. इस हमले को बलूचिस्तान की पहली महिला आत्मघाती हमलावर शैरी बलूच (Shari Baloch) ने अंजाम दिया. अब हर कोई इस आत्मघाती हमले को अंजाम देने वाली शैरी बलूच के बारे में जानने को उत्सुक है. Also Read - आतंकवाद के कारण 64,827 कश्मीरी पंडित परिवारों को कश्मीर घाटी छोड़ने को मजबूर होना पड़ा: MHA की रिपोर्ट

अफगानिस्तान के पत्रकार बशीर अहमद ग्वाख ने एक सीसीटीवी फुटेज अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट की है. इस ट्वीट में उन्होंने शैरी बलूच (Shari Baloch) के बारे में जानकारी दी है. पत्रकार बशीर अहमद के अनुसार शैरी की उम्र 30 वर्ष थी. शैरी ने जूलॉजी में मास्टर डिग्री और एचुकेशन में एमफिल भी किया था. शैरी एक स्कूल में पढ़ाती थी और वह बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी (BLA) की बेहद खतरनाक मानी जाने वाली ‘मजीद ब्रिगेड’ की वॉलंटियर थी. Also Read - धमाके से दहला पाकिस्तान का कराची शहर, 5 लोगों की हुई मौत, 3 घायल

बताया जाता है कि शैरी दो साल पहले ही BLA में शामिल हुई थी और उसने स्वंय को आत्मघाती हमले में इस्तेमाल करने का भी आग्रह किया था. जानकारी के मुताबिक शैरी के दो बच्चे हैं, जिनकी उम्र 8 वर्ष और 5 साल हैं. शैरी के पति हबीतान बशीर बलूच दांतों के डॉक्टर हैं और उनके पिता सरकारी नौकरी में हैं. एक अंजान जगह से ट्वीट करते हुए शैरी के पति ने कहा, वह पत्नी के निस्वार्थ कार्य से हैरान हैं, लेकिन उनकी पत्नी ने जो किया उस पर उन्हें गर्व है.

CCTV footage of the suicide bomber who detonates explosives when the Chinese Institute vehicles arrived. Police confirms the killing of 3 Chinese and 1 Pakistani in this #BLA attack.

BLA has significantly up their attacks in #Pakistan in recent times.#KarachiUniversity https://t.co/BbNxoeXZJ1 pic.twitter.com/MDkYGZpbbL

— Bashir Ahmad Gwakh (@bashirgwakh) April 26, 2022