अमेरिका-इजरायल नहीं, यह 'तीसरी सेना' ईरान पर जमीनी हमले के लिए तैयार, हजारों लड़ाके बढ़े बॉर्डर की ओर
Kurds Fighters:ईरानी सरकार को उखाड़ फेंकने के मकसद के साथ कुर्द लड़ाके अमेरिकी हथियार लेकर ईरान की सीमा की ओर से बढ़ चले हैं.
Kurds Fighters: ईरान पर हमले के छठवें दिन जहां, अमेरिका-इजरायल तेहरान समेत कई ईरानी शहरों पर बमों की बारिश कर रहे है, वहीं कुर्द लड़ाकों ने ईरान पर जमीनी हमला किया है. रिपोर्ट के मुताबिक कुर्द लड़ाके ईरानी सरकार को गिराना चाहते हैं.
क्या पहुंच गए अमेरिकी हथियार
US से चुपके से हथियार मिलने के बाद, हजारों सैनिकों ने ईरान में सैन्य हमले के लिए अपनी पोजिशन ले ली है. माना जा रहा है कि अमेरिका और इजराइल पिछले साल से कुर्द वॉलंटियर्स को हथियारों की स्मगलिंग कर रहे हैं. वहीं बुधवार को इराक के नजफ रेगिस्तान में चार से सात अमेरिकी-इजराइली हेलीकॉप्टरों ने एयरड्रॉप किया.
इससे पहले फॉक्स न्यूज की एक रिपोर्ट में ये दावा किया गया है. इससे पहले खबर आई थी कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप कुर्द नेताओं से बात कर रहे हैं ताकि वे भी ईरान में सत्ता परिवर्तन कराने में उनकी मदद करें.
क्या है कुर्दिश सेना, क्यों अमेरिका देना चाहता है इन्हें हथियार, क्या नई चाल से घुटने टेकने को मजबूर हो जाएगा ईरान?
कहां तैनात हो रहे हैं कुर्द लड़ाके
डेली मेल की एक रिपोर्ट के मुताबिक इजराइली नेटवर्क I24 के हवाले से एक अधिकारी ने दावा किया कि लड़ाके सोमवार को पश्चिमी ईरान में मारिवान के दक्षिणी पहाड़ों के आसपास आ गए हैं.
क्या कह रहे हैं कुर्द विरोधी ग्रुप
उत्तरी इराक में मौजूद एक कुर्द ईरानी विरोधी ग्रुप ने कहा कि उनकी कुछ सेनाएं ईरानी बॉर्डर पर, सुलेमानियाह प्रांत में खड़ी हैं. ऐसी खबर है कि आने वाले दिनों में जमीनी बगावत शुरू हो सकती है. माना जा रहा है कि अमेरिकी-इजराइली हमले ने पश्चिमी ईरानी सिक्योरिटी टारगेट पर हमला करके उनकी काबिलियत को कमजोर कर दिया है.
कुर्दिस्तान फ्रीडम पार्टी के एक अधिकारी खलील नादिरी ने कहा कि कुर्द विरोधी ग्रुप के नेताओं से अमेरिकी अधिकारियों ने एक संभावित ऑपरेशन के बारे में संपर्क किया था.
हिजबुल्लाह ने खाई कमम
उधर हिजबुल्लाह ने कसम खाई है कि वह ‘चाहे कितनी भी कुर्बानी क्यों न देनी पड़े’ सरेंडर नहीं करेगा. वह अयातुल्ला अली खामेनेई की हत्या के लिए इजराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई जारी रखे हुए है. ईरान के सपोर्ट वाले इस आतंकी ग्रुप ने रविवार से इजराइल पर मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया है. जवाब में इजराइल ने देश के दक्षिण में सेना भेजकर हमला कर दिया है.
