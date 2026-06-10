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कुवैत का बड़ा फैसला! अब केवल इन 10 देशों से ही घरेलू कामगारों की भर्ती, क्या भारत भी नई लिस्ट से बाहर?

Kuwait New Recruitment Rules: कुवैत सरकार ने घरेलू कामगारों की भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करते हुए केवल 10 देशों को मंजूरी दी है. नए नियमों के तहत 27 देशों से भर्ती पर रोक लगाई गई है, ताकि श्रम क्षेत्र की निगरानी और प्रशासनिक नियंत्रण को मजबूत किया जा सके.

Written by: Tanuja Joshi
Published: June 10, 2026, 3:59 PM IST
कुवैत का बड़ा फैसला! अब केवल इन 10 देशों से ही घरेलू कामगारों की भर्ती, क्या भारत भी नई लिस्ट से बाहर?

Kuwait New Recruitment Rules: कुवैत ने घरेलू कामगारों की भर्ती को लेकर बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया है. सरकार ने नए नियम लागू करते हुए केवल 10 देशों से घरेलू कामगारों की भर्ती की अनुमति दी है, जबकि 27 अन्य देशों को इस लिस्ट से बाहर कर दिया गया है. इस कदम को श्रम क्षेत्र में पारदर्शिता बढ़ाने और भर्ती प्रक्रिया पर बेहतर नियंत्रण स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, कुवैत के गृह मंत्रालय ने विभिन्न सरकारी एजेंसियों के साथ विचार-विमर्श के बाद ये फैसला लिया है. इस प्रक्रिया में विदेश मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय और पब्लिक अथॉरिटी फॉर मैनपावर जैसी संस्थाओं की सिफारिशों को भी शामिल किया गया. सरकार का मानना है कि नए नियमों से घरेलू कामगारों की भर्ती और उनके प्रबंधन में अधिक प्रभावी निगरानी संभव होगी.

क्या भारत भी लिस्ट में शामिल?

नए नियमों के तहत भारत, फिलीपींस, नेपाल, श्रीलंका, वियतनाम, इथियोपिया, दक्षिण अफ्रीका, बेनिन, इरिट्रिया और सेनेगल को भर्ती के लिए स्वीकृत देशों की सूची में रखा गया है. हालांकि सेनेगल से केवल पुरुष घरेलू कामगारों की भर्ती की अनुमति होगी. कुवैत प्रशासन ने भर्ती से जुड़ी प्रक्रियाओं को स्थानीय गवर्नरेट स्तर पर संचालित करने की व्यवस्था भी की है, जिससे नियंत्रण और निगरानी को मजबूत किया जा सके.

हटाए गए देशों में कौन शामिल?

दूसरी तरफ, 27 देशों को प्रतिबंधित लिस्ट में शामिल किया गया है. इनमें कई अफ्रीकी और एशियाई देश शामिल हैं. कुछ मामलों में प्रतिबंध केवल महिला घरेलू कामगारों की भर्ती पर लागू किया गया है, जबकि पुरुष कामगारों की भर्ती की अनुमति बरकरार रखी गई है. सरकार का कहना है कि ये फैसला विभिन्न प्रशासनिक और श्रम संबंधी मूल्यांकन के आधार पर लिया गया है.

दरअसल, कुवैत लंबे समय से अपने श्रम और वीजा सिस्टम में सुधार करने की दिशा में काम कर रहा है. हाल के वर्षों में देश ने घरेलू कामगारों के अधिकारों, भर्ती एजेंसियों की जवाबदेही और वीजा नियमों को लेकर कई बदलाव किए हैं. नए नियम उसी प्रक्रिया का हिस्सा माने जा रहे हैं.

कुवैत की अर्थव्यवस्था में विदेशी कामगारों की महत्वपूर्ण भूमिका है. घरेलू क्षेत्र से लेकर निर्माण, स्वास्थ्य और सेवा क्षेत्र तक बड़ी संख्या में प्रवासी कर्मचारी कार्यरत हैं. ऐसे में भर्ती नियमों में बदलाव का असर हजारों नौकरी चाहने वालों और भर्ती एजेंसियों पर पड़ सकता है. फिलहाल कुवैत सरकार का मुख्य उद्देश्य भर्ती प्रक्रिया को ज्यादा व्यवस्थित और नियंत्रित बनाना है. आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा कि इन नियमों का श्रम बाजार, भर्ती एजेंसियों और विदेशी कामगारों पर क्या प्रभाव पड़ता है.

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हल्द्वानी से दिल्ली के बड़े न्यूजरूम तक... तनुजा जोशी, उत्तराखंड के शांत और खूबसूरत शहर हल्द्वानी से ताल्लुक रखती हैं. देहरादून के ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी ... और पढ़ें

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