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किर्गिस्तान में पीएम मोदी के लिए खास मेन्यू, थेपला से लेकर शाकाहारी 'लघमन' तक होंगे व्यंजन

रेस्तरां के हेड शेफ चिन्मय बडोदेकर ने आईएएनएस को बताया कि पीएम मोदी के लिए घर जैसा गुजराती खाना तैयार करने की योजना है. नाश्ते में पोहा, उपमा और इडली-सांभर जैसे व्यंजन परोसे जा सकते हैं.

Written by: Ikramuddin
Published: August 30, 2026, 5:18 PM IST
किर्गिस्तान में पीएम मोदी के लिए खास मेन्यू, थेपला से लेकर शाकाहारी 'लघमन' तक होंगे व्यंजन

किर्गिस्तान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत की तैयारियों में जुटा है. बिश्केक दौरे के दौरान पीएम मोदी के लिए खास मेन्यू तैयार किया गया है, जिसमें उनके पसंदीदा गुजराती व्यंजनों के साथ-साथ पारंपरिक किर्गिज खाने का शाकाहारी स्वाद भी शामिल होगा. भारतीय मूल के बिश्केक स्थित गांधी रेस्तरां के हेड शेफ चिन्मय बडोदेकर ने आईएएनएस को बताया कि पीएम मोदी के लिए घर जैसा गुजराती खाना तैयार करने की योजना है. नाश्ते में पोहा, उपमा और इडली-सांभर जैसे व्यंजन परोसे जा सकते हैं. वहीं, लंच में थेपला, घर की बनी दाल-चावल और गुजराती शैली में तैयार सब्जियां शामिल होंगी. डिनर में हल्की खिचड़ी-कढ़ी परोसी जाएगी.

मेन्यू, खाने-पीने से जुड़ी पाबंदियों और अन्य जरूरी बातों का विशेष ध्यान

बडोदेकर ने बताया कि पीएम मोदी के लिए खाना तैयार करने से पहले सुरक्षा और गुणवत्ता से जुड़ी सभी औपचारिकताओं का पालन किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि मेन्यू, खाने-पीने से जुड़ी पाबंदियों और अन्य जरूरी बातों का विशेष ध्यान रखा गया है. खाने की सामग्री की लैब में जांच और जरूरी टेस्टिंग की जा रही है. खाना परोसने से पहले तीन अलग-अलग टीमें इसकी जांच और पुष्टि करेंगी. पीएम मोदी के मेन्यू में गुजराती स्वाद के साथ किर्गिस्तान के पारंपरिक व्यंजनों का भी मेल देखने को मिलेगा. गांधी रेस्तरां के शेफ के मुताबिक, लंच में ‘प्लोव’ यानी किर्गिज शैली का पुलाव तैयार किया जाएगा. आमतौर पर प्लोव में नॉन-वेज सामग्री का इस्तेमाल होता है, लेकिन पीएम मोदी के लिए इसका खास शाकाहारी वर्जन तैयार किया जाएगा, जिसमें कई तरह की सब्जियां शामिल होंगी.

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किर्गिस्तान के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी

डिनर के लिए ‘लघमन’ भी तैयार किया जाएगा. यह नूडल्स से बनने वाला एक लोकप्रिय मध्य एशियाई व्यंजन है. आम तौर पर इसे फ्राइड नूडल्स और अन्य सामग्री के साथ बनाया जाता है, लेकिन पीएम मोदी के लिए इसका पूरी तरह शाकाहारी वर्जन तैयार किया जाएगा. ‘गांधी रेस्तरां’ बिश्केक में भारतीय व्यंजनों के साथ फ्यूजन फूड के लिए भी जाना जाता है. यहां पहले भी कई बार इंडो-किर्गिज फूड फेस्टिवल आयोजित किए जा चुके हैं. इसी अनुभव को देखते हुए पीएम मोदी के लिए भारतीय और किर्गिज स्वाद का खास संयोजन तैयार किया जा रहा है. प्रधानमंत्री मोदी उज्बेकिस्तान के बाद 31 अगस्त से 1 सितंबर तक किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक के दो दिवसीय दौरे पर रहेंगे. इस दौरान वह एससीओ की 26वीं समिट में हिस्सा लेंगे. (IANS Hindi)

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इकराम मूल रूप से उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं मगर जन्म देश की राजधानी दिल्ली में हुआ. शुरुआती शिक्षा स्थानीय स्कूल में हुई. इसी के साथ ज्ञान हासिल करने ... और पढ़ें

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