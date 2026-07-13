क्या अब लैब में बनेंगे इंसानी बच्चे? वैज्ञानिकों की नई खोज ने दुनिया को चौंकाया

वैज्ञानिकों ने उस दिशा में कदम बढ़ा दिया है जिसमें इंसानों के बच्चे लैब में बनने की संभावना होगी. इसके लिए शोध किए गए, जिसमें चौंकाने वाली कामयाबी मिली है.

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तस्वीर का इस्तेमाल केवल प्रतीकात्मक रूप से किया गया है. (photo/AI)

अब तक आपने सुना होगा कि विज्ञान हर चीज बना सकता है, मगर किसी इंसान को पैदा नहीं कर सकता है. मगर बताया जाए कि वो दिन भी अब दूर नहीं है. विज्ञान बहुत तेजी से इस दिशा में आगे बढ़ रहा है. विज्ञान ने अभी कथित तौर पर एक ऐसी खोज की तरफ कदम बढ़ा लिया है जो किसी को भी चौंका सकती है. दरअसल वैज्ञानिक अब लैब में इंसानी स्पर्म बनाने की दिशा में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं. हाल ही में रिसर्चरों ने स्टेम सेल की मदद से इंसानी स्पर्म के शुरुआती रूप को तैयार करने में कामयाबी हासिल की है. हालांकि अभी लैब में पूरी तरह विकसित और बच्चे पैदा करने में सक्षम स्पर्म बनाना संभव नहीं हो पाया है. मगर वैज्ञानिकों का कहना है कि यह खोज भविष्य में बांझपन जैसी समस्याओं को समझने और उनके इलाज में काफी मदद कर सकती है.

इंसानी शरीर की खास कोशिकाओं की ली मदद

दरअसल वैज्ञानिकों ने इंसानी शरीर की कुछ खास कोशिकाओं को लेकर उन्हें इस तरह बदला कि वे स्पर्म बनने वाली शुरुआती कोशिकाओं जैसी दिखने लगीं. इसके बाद इन कोशिकाओं को एक खास वातावरण में विकसित किया गया, जहां उन्हें बढ़ने के लिए जरूरी पोषण और सुरक्षा मिल सके. शोधकर्ताओं ने इसके लिए चूहों के अंडकोष से जुड़ी कुछ गैर-प्रजनन कोशिकाओं की मदद ली, जो इंसानी कोशिकाओं के विकास में सहायक बनीं. इस रिसर्च में वैज्ञानिकों ने देखा कि समय के साथ ये इंसानी कोशिकाएं स्पर्म बनने की शुरुआती अवस्था तक पहुंच गईं. हालांकि ये अभी पूरी तरह परिपक्व स्पर्म नहीं बन पाईं. इसका मतलब यह है कि अभी लैब में तैयार स्पर्म से बच्चा पैदा करने की तकनीक नहीं बनी है. वैज्ञानिकों के सामने अभी कई बड़ी चुनौतियां मौजूद हैं.

कहां तक पहुंची वैज्ञानिकों की खोज

हालांकि इस खोज का सबसे बड़ा फायदा पुरुषों में बांझपन की समस्या को समझने में हो सकता है. दुनियाभर में कई ऐसे मामले सामने आते हैं जिनमें पुरुषों में बांझपन की वजह साफ नहीं हो पाती. वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि इस तकनीक की मदद से वे यह जान सकेंगे कि स्पर्म बनने की प्रक्रिया में कहां और क्यों परेशानी आती है. हालांकि इस तकनीक को लेकर कुछ सवाल भी उठ रहे हैं. अगर भविष्य में लैब में इंसानी अंडे और स्पर्म बनाना संभव हो जाता है तो इससे नैतिक और सामाजिक मुद्दे भी सामने आ सकते हैं. कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि ऐसी तकनीक के गलत इस्तेमाल से जेनेटिक बदलाव या तथाकथित डिजाइनर बेबी जैसी चिंताएं पैदा हो सकती हैं.