किसी भी वक्त फट सकती है यह झील, नेपाल को चीन ने दी एक और डराने वाली चेतावनी

नेपाल बुधवार को आई भीषण बाढ़ से अभी तक संभला नहीं है और उस पर एक और जल-प्रलय का खतरा मंडरा रहा है. बुधवार को तिब्बत और नेपाल बॉर्डर के करीब ग्लेशियर टूटने से भूटेकोशी नदी में ऐसे भयानक बाढ़ आ गई कि वह सबकुछ तिनके की तरह अपने साथ बहाकर ले गई. इस भयानक बाढ़ में नदी तटों के आसपास बसे घर, बाजार, पुल, गाड़ियों समेत सब बह गया.
अब तक करीब 600 लोगों के शव मिल जुके हैं, जबकि 2500 से ज्यादा लोग लापता हैं. इस बीच चीन के अधिकारियों ने उसे एक और ऐसे ही खतरे से आगाह किया है. इस नई बनी झील से चीन की ओर बहने वाली चोचेन नदी, जबकि नेपाल की ओर बहने वाली पूरेपू नदी पर बाढ़ का खतरा है.
बुधवार को नेपाल-तिब्बत बॉर्डर पर जो ग्लेशियर टूटा था, वहां ल्हेंदे नदी सिस्टम के पास एक नई झील बन गई, जो ग्लेशियर की बर्फ, पानी और वहां मौजूद मलबे के चलते बन गई. इसे लेकर चीन ने चेतावनी दी है कि यह किसी भी वक्त फट सकती है.
चीन के अधिकारियों ने बताया कि इस नई बनी झील के पानी का रंग लगातार बदल रहा है, जो उसके फटने का साफ संकेत है. इस पानी का रंग लगतार गहरा (मटमैला) होता जा रहा है. बीजिंग ने अंदेशा जताया है कि अगर यह झील फटती है तो इस झील से जुड़ी नदियों का जलस्तर अधिकतम 500 क्यूबिक टन प्रति सेकंड तक पहुंच जाएगा.
चीनी अधिकारियों ने नेपाल के विदेश मंत्रालय को इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया, ‘इस झील के बनने के दिन से ही लगातार उसके पानी का रंग बदलता जा रहा है और यह रंग लगातार गहरा हो रहा है. इसके साफ मायने हैं कि यह फट सकती है.’ हालांकि इस मैसेज में कुछ राहत की बात यह है कि इसमें पानी ज्यादा नहीं है. नदी के नीचे के इलाको में पानी का प्रवाह धीरे-धीरे ही बढ़ेगा, लेकिन अचानक जलस्तर बढ़ने की कोई संभावना नहीं है.
चीन ने नदी के डाउनस्ट्रीम एरिया में रहने वाले लोगों को सावधान रहने की सलाह जारी की है. चीन के जल संसाधन मंत्रालय के मुताबिक, इस झील का जलस्तर भी धीरे-धीरे बढ़ता जा रहा है. शुक्रवार तक यह करीब 25 लाख क्यूबिक मीटर तक भर चुका था.
ग्लेशियर टूट कर गिरने के बाद वहां जो मलबा इकट्ठा हुआ उसकी वजह से यह प्राकृतिक बांध या झील निर्मित हो गई है. यह झील चीन की ओर बहने वाली चोचेन नदी और नेपाल की ओर बहने वाली पुरेपु नदी के संगम के पास बनी है. ऐसे में अगर यह झील टूटकर गिरती है तो दोनों नदियों में बाढ़ का खतरा है.
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