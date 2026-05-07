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जमीन में दबे लैंडमाइंस यहां के लोगों के लिए बने मुसीबत, बिना फटे बम को खोलने की कोशिश कर था... मौके पर मौत
अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि अगर कहीं ऐसा संदिग्ध सामान दिखे तो उससे दूर रहें और तुरंत सुरक्षा एजेंसियों को इसकी जानकारी दें.
अफगानिस्तान के परवान प्रांत में बिना फटे बम को खोलने की कोशिश में हुए धमाके में एक युवक की मौत हो गई और तीन अन्य घायल हो गए. स्थानीय मीडिया ने बुधवार को तालिबान पुलिस के बयान के हवाले से यह जानकारी दी.यह घटना बगराम जिले में हुई, जब 20 साल का एक युवक किसी बिना फटे बम को खोलने की कोशिश कर रहा था. तालिबान अधिकारियों के मुताबिक, धमाके में उस युवक की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं दो लड़कियां और एक लड़का घायल हो गए, जिन्हें परवान के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है.
जमीन में दबे लैंडमाइंस
अफगानिस्तान में कई वर्षों से चले आ रहे संघर्ष के कारण जमीन में दबे लैंडमाइंस और बिना फटे हथियार बड़ी समस्या बने हुए हैं. इनसे आम लोग, खासकर बच्चे, अक्सर शिकार बनते हैं.
- तालिबान के आपदा प्रबंधन विभाग के आंकड़ों के अनुसार, पिछले एक साल में ऐसे धमाकों में कम से कम 96 लोगों की मौत हुई और 328 लोग घायल हुए.
- अप्रैल 2025 से मार्च 2026 के बीच ऐसे 225 मामले सामने आए, जिनमें कुल 474 लोग प्रभावित हुए. इनमें 321 बच्चे और 153 बड़े लोग शामिल हैं.
संघर्ष वाले इलाकों में ज्यादा खतरा
ऐसे बिना फटे गोला-बारूद खासकर गांवों और पहले संघर्ष वाले इलाकों में ज्यादा खतरा पैदा करते हैं, क्योंकि ये जमीन में दबे रहते हैं और लोगों को नजर नहीं आते. हेरात, कुनार, फराह, नंगरहार और कंधार जैसे प्रांतों में ऐसे मामलों की संख्या ज्यादा देखी गई है.
यह घटना पुश्त-ए-कोह जिले में
फरवरी में फराह प्रांत में भी एक घर के अंदर ऐसा ही एक धमाका हुआ था, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई थी. यह घटना पुश्त-ए-कोह जिले में हुई थी, जब घर के अंदर मौजूद एक बिना फटे गोले में किसी तरह टक्कर लगने से विस्फोट हो गया. अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि अगर कहीं ऐसा संदिग्ध सामान दिखे तो उससे दूर रहें और तुरंत सुरक्षा एजेंसियों को इसकी जानकारी दें. (इनपुट एजेंसी से)
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