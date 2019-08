न्यूयार्क: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने बेटे एरिक की पत्नी लारा के पुत्री को जन्म देने पर दसवीं बार दादा बन गए हैं. राष्ट्रपति के पुत्र ने सोमवार को आधी रात से थोड़ी देर पहले ट्वीट किया, ‘‘लारा ली ट्रंप और मैं, कैरोलीना डोरोथी ट्रंप का इस दुनिया में स्वागत कर रोमांचित महसूस कर रहे हैं. हम तुम्हें पहले से ही बहुत प्यार करते हैं.’’

.@LaraLeaTrump and I are excited to welcome Carolina Dorothy Trump into the world. We love you already!

— Eric Trump (@EricTrump) August 20, 2019