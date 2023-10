Hindi World Hindi

Largest Hindu Temple Outside India Inaugurated In New Jersey Us

भारत के बाहर सबसे बड़े हिंदू मंदिर का US के न्यू जर्सी में हुआ उद्घाटन

BAPS स्वामीनारायण अक्षरधाम temple 126 एकड़ के विशाल क्षेत्र में फैला है

अमेरिका के न्यू जर्सी के रॉबिन्सविले शहर में सबसे बड़े हिंदू मंदिर बीएपीएस स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर का रविवार को उद्घाटन हुआ. (ani)

New Jersey, US: अमेरिका के न्यू जर्सी (New Jersey) में सबसे बड़े हिंदू मंदिर (largest Hindu temple in the US) बीएपीएस स्वामीनारायण अक्षरधाम (BAPS Swaminarayan Akshardham) के दरवाजे रविवार को खोले गए. न्यू जर्सी (New Jersey) के रॉबिन्सविले शहर (Robbinsville city of New Jersey) में स्थित यह मंदिर आधुनिक युग में भारत के बाहर सबसे बड़ा हिंदू मंदिर (Largest Hindu Temple Outside India) कहा जाता है.

Trending Now

पीएम नरेंद्र मोदी ने बीएपीएस स्वामीनारायण अक्षरधाम को एक पत्र में लिखा, “यह दुनिया भर में भक्तों की विशाल संख्या के लिए गहन आध्यात्मिक महत्व का अवसर है.” मंदिर 18 अक्टूबर से जनता के लिए खुला रहेगा.

You may like to read

#WATCH | The largest Hindu temple in the US – BAPS Swaminarayan Akshardham – was inaugurated in Robbinsville, New Jersey on Sunday, 8th October. pic.twitter.com/nSvsJ1kzhG — ANI (@ANI) October 9, 2023

यह मंदिर इटली से प्राप्त संगमरमर की चार अलग-अलग किस्मों और बुल्गारिया से चूना पत्थर से तैयार किया गया है. न्यूज एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, इन बहुमूल्य सामग्रियों ने एक असाधारण यात्रा शुरू की, अपने मूल स्थान से भारत तक की यात्रा की और फिर न्यू जर्सी में अपने अंतिम गंतव्य तक पहुंचने के लिए दुनिया भर में 8,000 मील की दूरी तय की. एक बार साइट पर, इन जटिल नक्काशीदार टुकड़ों को एक विशाल पहेली की तरह इकट्ठा किया गया, जिसकी परिणति इस विशाल हिंदू मंदिर के निर्माण में हुई.

रिपोर्ट में कहा गया है कि वास्तुकला की यह अविश्वसनीय कृति 126 एकड़ के विशाल क्षेत्र में फैली हुई है. यह रचना कारीगरों और स्वयंसेवकों के अथक समर्पण से संभव हुई है, जिन्होंने लगभग 4.7 मिलियन घंटे का निवेश करके लगभग दो मिलियन क्यूबिक फीट पत्थर को सावधानीपूर्वक हाथ से तराशने का काम किया.

मंदिर के स्वयंसेवक और कोलंबिया विश्वविद्यालय में धर्म के विद्वान योगी त्रिवेदी ने कहा, मंदिर की दीवारों पर मार्टिन लूथर किंग जूनियर और अब्राहम लिंकन सहित ऐतिहासिक शख्सियतों की नक्काशी की गई है.

योगी त्रिवेदी ने कहा, “मैं हर सुबह उठता हूं और अपनी आंखें खुजलाते हुए सोचता हूं, ‘क्या मैं अभी भी सेंट्रल न्यू जर्सी में हूं?'” “यह किसी दूसरी दुनिया में ले जाए जाने जैसा है, खासकर भारत में।”

पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, दुनिया भर के 12,500 स्वयंसेवकों द्वारा निर्मित अक्षरधाम मंदिर का निर्माण 2011 में शुरू हुआ था. इस परियोजना की सफलता, जिसमें पूरे उत्तरी अमेरिका में 12,500 से अधिक स्वयंसेवकों से 12 वर्षों के अथक समर्पण की आवश्यकता थी. 185 एकड़ में फैला अक्षरधाम अमेरिकी धरती पर सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है, जो सनातन धर्म के प्रतीकों से सुसज्जित है.

मंदिर को BAPS स्वामीनारायण अक्षरधाम के नाम से जाना जाता है. स्वयंसेवकों के 12 वर्षों के अथक प्रयास के बाद 183 एकड़ भूमि पर फैला विशाल मंदिर सोमवार से जनता के लिए खुला रहेगा. अक्षरधाम परिसर का केंद्रबिंदु बनने के लिए तैयार पत्थर का महामंदिर, शिल्प कौशल आध्यात्मिक महत्व के साथ जटिल कलात्मकता का मिश्रण है. न्यू जर्सी में अक्षरधाम विश्व स्तर पर तीसरा ऐसा सांस्कृतिक परिसर है. पहला अक्षरधाम 1992 में भारत के गुजरात की राजधानी गांधीनगर में बनाया गया था, उसके बाद 2005 में नई दिल्ली में अक्षरधाम बनाया गया. (

pti-ani)

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें America की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

RECOMMENDED STORIES