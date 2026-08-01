अमेजन के घने जंगलों में छिपा था हजारों साल पुराना रहस्य, लेजर तकनीक ने खोले रहस्यमयी सभ्यता के चौंकाने वाले राज

क्या अमेजन का घना जंगल कभी लाखों लोगों की आबादी वाली एक विकसित सभ्यता का घर था? आधुनिक लेजर स्कैनिंग तकनीक LiDAR ने इस सवाल का जवाब तलाशने की दिशा में बड़ा सुराग दिया है.

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रहस्यमयी सभ्यता के निशान मिले. (Photo/Meta AI)

कौन थी रहस्यमयी Aquiry सभ्यता?

लेजर तकनीक ने खोले हजारों साल पुराने राज

20 हजार से ज्यादा जियोग्लिफ मिलने की संभावना

घने जंगलों के नीचे मिला प्राचीन साम्राज्य

दुनिया के सबसे बड़े वर्षावन अमेजन के नीचे ऐसा इतिहास छिपा था, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी. घने पेड़ों की वजह से जहां इंसानों की नजर नहीं पहुंच सकी, वहां आधुनिक लेजर स्कैनिंग तकनीक (LiDAR) ने हजारों साल पुरानी एक रहस्यमयी सभ्यता के निशान उजागर कर दिए हैं. वैज्ञानिकों को सैकड़ों विशाल मिट्टी के ढांचे मिले हैं, जिन्हें जियोग्लिफ कहा जाता है. इन खोजों से यह संकेत मिलता है कि आज से करीब 2,500 साल पहले अमेजन क्षेत्र में एक बेहद संगठित और बड़ी आबादी वाली सभ्यता रहती थी. शोधकर्ताओं का मानना है कि इस सभ्यता की आबादी अपने चरम पर 12.5 लाख से लेकर 30 लाख लोगों तक हो सकती थी.

लेजर तकनीक से खुला राज

nature.com में छपी रिपोर्ट के अनुसार, यह खोज ब्राजील के अमेजन वर्षावन में की गई है. शोधकर्ताओं ने लगभग 4,500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का सर्वेक्षण आधुनिक LiDAR तकनीक की मदद से किया. इस तकनीक में विमान से लेजर किरणें जंगल के ऊपर डाली जाती हैं, जो पेड़ों की घनी छतरी के बीच से जमीन तक पहुंचकर वहां की वास्तविक बनावट का पता लगाती हैं. इसी सर्वे के दौरान वैज्ञानिकों को 396 नए जियोग्लिफ मिले. इसके साथ ही इस क्षेत्र में अब तक खोजे जा चुके ऐसे प्राचीन ढांचों की संख्या लगभग 1,700 हो गई है. शोधकर्ताओं का अनुमान है कि जिन इलाकों का अभी सर्वे नहीं हुआ है, वहां 20,000 से अधिक ऐसे ढांचे मौजूद हो सकते हैं.

रहस्यमयी सभ्यता

शोध के अनुसार इस प्राचीन सभ्यता को Aquiry नाम दिया गया है. इसका नाम ब्राजील की एकर नदी के नाम पर रखा गया है. यह नाम पहली बार साल 2021 में फिनलैंड की हेलसिंकी यूनिवर्सिटी के पुरातत्वविद मार्टी पार्सिनेन और उनकी टीम ने प्रस्तावित किया था. इस शब्द का अर्थ स्थानीय अरावाकन भाषा में ‘कैमन यानी मगरमच्छों की नदी’ होता है.

वैज्ञानिकों के अनुसार यह सभ्यता लगभग 600 ईसा पूर्व से लेकर 850 ईस्वी तक सक्रिय रही. यहां रहने वाले लोग बहु-परिवार वाले लंबे घरों में रहते थे और मक्का तथा स्क्वैश जैसी फसलें उगाते थे. जियोग्लिफ केवल सजावटी संरचनाएं नहीं थे, बल्कि इन्हें धार्मिक अनुष्ठानों, सामुदायिक सभाओं और राजनीतिक फैसलों के लिए इस्तेमाल किया जाता था. स्थानीय परंपराओं के अनुसार इन स्थलों का उद्देश्य अलग-अलग समुदायों के बीच संबंध मजबूत करना और आध्यात्मिक शक्तियों के प्रति सम्मान प्रकट करना भी था.

लाखों की आबादी का अनुमान

शोधकर्ताओं का मानना है कि प्रत्येक जियोग्लिफ के निर्माण और रखरखाव के लिए औसतन करीब 300 लोगों की जरूरत पड़ती होगी. इसी आधार पर उन्होंने अनुमान लगाया कि Aquiry सभ्यता अपने चरम पर करीब 12.5 लाख से 30 लाख लोगों का घर रही होगी. इतनी बड़ी आबादी और इतने विशाल निर्माण इस बात का संकेत देते हैं कि अमेजन क्षेत्र पहले की सोच से कहीं अधिक विकसित और संगठित था. यह खोज उन पुरानी धारणाओं को चुनौती देती है, जिनके अनुसार अमेजन में केवल छोटे-छोटे बिखरे हुए समुदाय रहते थे.

कैसे हुआ होगा पतन

शोधकर्ताओं के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतनी विकसित सभ्यता अचानक कैसे समाप्त हो गई. उपलब्ध प्रमाण बताते हैं कि 850 से 950 ईस्वी के बीच इन जियोग्लिफ का इस्तेमाल लगभग पूरी तरह बंद हो गया. हालांकि इसके पीछे की वजह अभी स्पष्ट नहीं है. वैज्ञानिकों का मानना है कि यह पतन अपेक्षाकृत तेजी से हुआ होगा. दिलचस्प बात यह है कि लगभग इसी दौर में मध्य अमेरिका की क्लासिक माया सभ्यता और एंडीज क्षेत्र की तिवानाकू तथा वारी जैसी बड़ी सभ्यताओं का भी पतन हुआ था. हालांकि इन घटनाओं के बीच सीधा संबंध होने के प्रमाण अभी नहीं मिले हैं.

शोधकर्ताओं ने यह भी स्पष्ट किया है कि पेरू के प्रसिद्ध नाज्का लाइन्स और Aquiry सभ्यता के जियोग्लिफ अलग-अलग सांस्कृतिक परंपराओं से जुड़े थे. दोनों में ज्यामितीय आकृतियां और लंबी सीधी रेखाएं जरूर मिलती हैं, लेकिन उनके बीच सीधा संबंध होने के प्रमाण नहीं हैं. यह नया अध्ययन अमेजन के इतिहास को समझने में एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है, और भविष्य में होने वाली खोजें इस रहस्यमयी सभ्यता के बारे में कई नए रहस्य सामने ला सकती हैं.