Israel-Hamas conflict: तेल अवीव में रातभर साइरन बजता रहा और जान बचाने को भागते रहे लोग

Israel-Hamas War: इजरायल और हमास के बीच युद्ध लगातार जारी है. दोनों तरफ से मिसाइलें दागी जा रही हैं. हमास ने इजरायल के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला है. रातभर इजरायल के तमामल शहरों में साइरन की आवाजें सुनाई देती रहीं. हमास की तरफ से आने वाले रॉकेट को इजरायल का एंटी मिसाइल सिस्टम इंटरसेप्ट करता रहा और साइरन बजाकर लोगों को आगाह करता रहा. इस दौरान साइरन और विस्फोट की आवाजें सुन कर लोगों के भागने के वीडियो सामने आए हैं. इस में क्या महिलाएं, क्या बच्चे और क्या बड़े, हर कोई अपनी जान बचाने के लिए बेतहाशा भागता हुआ दिख रहा है.

तेल अवीव का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें बच्चा रोते हुए अपनी मां के साथ भागता हुआ दिख रहा है. इसी वीडियो में उनके पीछे-पीछे और भी बहुत से लोग अपनी जान बचाकर भागते हुए दिखाई दे रहे हैं.

इस बीच इजरायल को अपने सबसे अहम सहयोगी अमेरिका ही नहीं, फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी जैसे देशों का भी समर्थन मिल रहा है. दूसरी तरफ ईरान, और रूस जैसे देश गाजा के पक्ष में दिख रहे हैं. इधर इजरायल ने अब लगता है कसम खा ली है कि वह हमास को पूरी तरह से खत्म किए बिना इस युद्ध को खत्म नहीं करेगा.

#WATCH | Israel: Latest visuals from Tel Aviv; siren sound goes off amid the Israel-Hamas conflict pic.twitter.com/fl4tQcciFJ

— ANI (@ANI) October 13, 2023