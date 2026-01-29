अमेरिका से युद्ध हुआ तो ईरान के साथ खड़ा होगा ये मुस्लिम देश, ट्रंप को दे डाली चेतावनी!

  • Hindi
US Iran Conflict: मिडल ईस्ट में युद्ध के बादल गहराते जा रहे हैं. ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ती तल्खी के बीच इस मुस्लिम देश ने खुलकर ईरान का पक्ष लिया है.

US Iran Tensions: मिडल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच लेबनान से एक बड़ी खबर सामने आई है. लेबनान के शिया नेतृत्व ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि अमेरिका या कोई अन्य शक्ति ईरान पर हमला करती है, तो वे पूरी मजबूती के साथ ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई के पक्ष में खड़े होंगे. यह बयान ऐसे समय में आया है जब पूरे क्षेत्र में युद्ध की आहट सुनाई दे रही है.

लेबनान की सबसे प्रभावशाली धार्मिक संस्था, सुप्रीम इस्लामिक शिया काउंसिल (अल-मजलिस अल-इस्लामी अल-शिया अल-अलाई) ने एक आधिकारिक बयान जारी कर ईरान के प्रति अपना अटूट समर्थन व्यक्त किया है. काउंसिल के उपाध्यक्ष शेख अली अल-खतीब ने बेहद कड़े शब्दों में चेतावनी दी है.

खामेनेई के सम्मान में लेबनान की एकजुटता

उन्होंने कहा कि आयतुल्लाह खामेनेई केवल एक देश के नेता नहीं हैं, बल्कि वे शिया जगत की आस्था के केंद्र हैं. शेख अली अल-खतीब ने स्पष्ट किया कि खामेनेई पर किया गया कोई भी हमला या उन्हें पहुंचाया गया कोई भी नुकसान पूरे शिया उम्माह (समुदाय) पर युद्ध की घोषणा माना जाएगा. उन्होंने इसे वैश्विक हमला करार देते हुए कहा कि शिया समुदाय इसे चुपचाप सहन नहीं करेगा.

क्या है सुप्रीम इस्लामिक शिया काउंसिल?

इस संस्था की अहमियत समझने के लिए इसके इतिहास को जानना जरूरी है. इसकी स्थापना 1969 में प्रसिद्ध नेता इमाम मूसा सद्र ने की थी. यह लेबनान में शिया समुदाय की सबसे बड़ी और आधिकारिक संस्था है. यह न केवल धार्मिक मामलों को देखती है, बल्कि शिक्षा, समाज कल्याण और राजनीति में भी शिया आबादी का प्रतिनिधित्व करती है.

लेबनान की राजनीति में शिया समुदाय बेहद प्रभावशाली है और यह काउंसिल हिजबुल्लाह जैसे शक्तिशाली संगठनों के साथ गहरे वैचारिक संबंध रखती है, जिन्हें ईरान का खुला समर्थन प्राप्त है.

ईरान के सर्वोच्च नेता को मानते हैं संरक्षक

लेबनान के शिया नेतृत्व का यह रुख केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि धार्मिक और वैचारिक भी है. शिया दुनिया में ईरान के सर्वोच्च नेता को ‘विलायत-ए-फकीह’ (इस्लामी न्यायविद की संरक्षकता) का प्रमुख प्रतीक माना जाता है. इसका अर्थ है कि धार्मिक और कानूनी मामलों में उनकी राय सर्वोच्च है. यही कारण है कि लेबनान का शिया नेतृत्व ईरान के साथ अपनी प्रतिबद्धता को किसी भी कीमत पर कमजोर नहीं होने देना चाहता.

क्षेत्रीय राजनीति पर इसके गंभीर परिणाम

लेबनान के इस खुले समर्थन के दूरगामी परिणाम हो सकते हैं. यह बयान ईरान के उस गठबंधन को मजबूती देता है जिसमें सीरिया, हिजबुल्लाह और यमन के हुती विद्रोही शामिल हैं. वहीं, अमेरिका और इजरायल के लिए अब रणनीति बनाना और जटिल हो जाएगा, क्योंकि ईरान पर हमला होने की स्थिति में लेबनान का एक बड़ा धड़ा सीधे युद्ध में कूद सकता है.

लेबनान का आंतरिक संकट

हालांकि, लेबनान पहले से ही गंभीर आर्थिक और राजनीतिक संकट से जूझ रहा है. वहां विभिन्न समुदायों (ईसाई, सुन्नी और शिया) के बीच शक्ति का एक नाजुक संतुलन है. शिया नेतृत्व के इस तरह के बयानों से देश के भीतर आंतरिक तनाव बढ़ने की आशंका भी जताई जा रही है.

