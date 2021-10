World News: पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसई प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद का तबादला कर दिया गया है. फैज हमीद के तबादले के बाद लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम को ISI का नया चीफ नियुक्त किया गया है. हमीद को पेशावर कोर का कमांडर बनाया गया है. हमीद को 16 जून, 2019 को एजेंसी का प्रमुख नियुक्त किया गया था. उससे पहले उन्होंने ISI में आंतरिक सुरक्षा के प्रमुख के रूप में काम किया था.Also Read - भारत को बदनाम कर चावल बेचना चाह रहा पाकिस्तान

हमीद को सेना प्रमुख जनरल कमर बाजवा का करीबी माना जाता है और उन्हें ऐसे महत्वपूर्ण समय में ISI प्रमुख नियुक्त किया गया था जब कई बाहरी और आंतरिक सुरक्षा चुनौतियां थीं.

Lieutenant General Nadeem Ahmed Anjum has been appointed as the new director-general of Inter-Services Intelligence (ISI), the military's media affairs wing announced on Wednesday: Pak media

