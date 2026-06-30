बस 20 मिनट लाइफ एक्सपेक्टेंसी है सीमा पर तैनात सैनिकों की, बड़ी मुसीबत में फंसा भारत का दोस्त?

Russian Soldiers: युद्ध के मैदान में रूस के सैनिकों की जिंदगी सिर्फ 20 मिनट की हो सकती है. पश्चिमी देशों की रिपोर्ट में ये दावा किया गया है.

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व्लादिमीर पुतिन ने माना है कि मॉस्को को यूक्रेन पर हमले में दिक्कतें आ रही हैं. (photo credit, credit AI)

Russian Soldiers: युद्ध की तैयारी के लिए ट्रेनिंग ग्राउंड पर पहुंचने के बाद रूसी सैनिकों के पास जीने के लिए 10 दिन से लेकर तीन हफ्ते तक का समय होता है. वहीं एक बार जब सैनिकों को फ्रंट लाइन पर लड़ाई के लिए भेजा जाता है, तो उनकी औसत ज़िंदगी सिर्फ 20 से 35 मिनट की होती है. पश्चिमी देशों की एक रिपोर्ट में ये दावा किया गया है.

द सन की रिपोर्ट के मुताबिक, व्लादिमीर पुतिन ने माना है कि मॉस्को को यूक्रेन पर हमले में दिक्कतें आ रही हैं. पिछले हफ़्ते, उन्होंने यह भी घोषणा की कि उन्होंने शांति की ओर बढ़ने के लिए रूस पर हमले कम करने की यूक्रेन की योजना को ठुकरा दिया है.

पुतिन ने कहा, हां, हम समस्याओं को देख रहे हैं, हमें उनके बारे में पता है और हम उनका जवाब दे रहे हैं, लेकिन हम निश्चित रूप से देश और अपने नागरिकों की सुरक्षा, साथ ही रूस की सीमाओं की अखंडता सुनिश्चित करेंगे. हम निस्संदेह आज हमारे सामने आने वाली सभी चुनौतियों से पार पा लेंगे, जिसमें हमारे क्षेत्र और बुनियादी ढांचे की सुविधाओं पर आतंकवादी हमले भी शामिल हैं.

ड्रोन युद्ध में दिख रही यूक्रेन की ताकत !

मिलिट्री ब्लॉगर्स का हवाला देते हुए ‘फॉरेन पॉलिसी’ की एक रिपोर्ट के अनुसार, एक बार जब सैनिकों को फ्रंट लाइन पर लड़ाई के लिए भेजा जाता है, तो उनकी औसत जिदगी सिर्फ 20 से 35 मिनट की होती है. यह डरावना आंकड़ा ड्रोन युद्ध और यूक्रेन के मज़बूत बचाव की ताकत को दिखाता है. यह सब ऐसे समय में हो रहा है जब यूक्रेन, पुतिन के खूनी हमले की रफ़्तार धीमी करने और उनकी युद्ध मशीनरी को कमज़ोर करने के लिए रूसी तेल रिफाइनरियों को लगातार तबाह कर रहा है.

यूक्रेन से कई गुना ज्यादा रूस के सैनिक हताहत

खबरों के अनुसार, फ्रंट लाइन पर रूस के हर आठ सैनिकों की मौत या गंभीर रूप से घायल होने के बदले कीव का सिर्फ़ एक सैनिक मारा जाता है. युद्ध के पांचवें साल में पहुंचने के साथ ही, मॉस्को युद्ध के मैदान में हुए सैनिकों के भारी नुकसान की भरपाई करने के लिए बेताब है. 2025 के आखिर में, क्रेमलिन ने कहा कि उन्होंने एक साल के मिलिट्री कॉन्ट्रैक्ट के लिए 420,000 से ज़्यादा नए सैनिक भर्ती किए हैं. रूस की सरकारी मीडिया ने भी माना है कि इस साल साइन-अप करने वालों की संख्या में लगभग 30 प्रतिशत की कमी आई है.

हर महीने 30 हजार सैनिकों की मौत

दावा है कि रूस को हर महीने 30,000 से ज़्यादा सैनिकों का नुकसान हो रहा है. 2022 में हमले की शुरुआत के बाद से अब तक कम से कम 10 लाख सैनिक हताहत हो चुके हैं.