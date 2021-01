वॉशिंगटन: निवर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को वॉशिंगटन डीसी में “सबसे मजबूत संभव शब्दों में” हमले की निंदा की, जिसमें गुस्साए समर्थकों ने अमेरिकी कैपिटल भवन में आग लगा दी और दंगा शुरू कर दिया. अमेरिकी संविधान के 25 वें संशोधन को लागू करने और कार्यकाल से पहले ट्रम्प को उनके पद से हटाने के लिए कांग्रेस में चर्चा के बाद यह बयान आया है. वहीं, अमेरिका के नव-निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडन ने यूएस कैपिटल (अमेरिकी संसद भवन) पर धावा बोलने वाले

दंगाइयों की को "घरेलू आतंकवादी" करार देते हुए अमेरिका की राजधानी को हिला कर रख देने वाली हिंसा की इस घटना के लिए निवर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जिम्मेदार ठहराया है.

निवर्तमान राष्‍ट्रपति ट्रंप ने कहा, "सभी अमेरिकियों की तरह, मैं हिंसा अराजकता और हाथापाई से नाराज हूं. मैंने इमारत को सुरक्षित करने और घुसपैठियों को बाहर निकालने के लिए तुरंत राष्ट्रीय रक्षक और संघीय कानून प्रवर्तन को तैनात किया. अमेरिका हमेशा कानून और व्यवस्था का राष्ट्र होना चाहिए, "

Like all Americans, I am outraged by the violence lawlessness & mayhem. I immediately deployed the national guard & federal law enforcement to secure the building & expel the intruders. America is & must always be a nation of law and order: US President Donald Trump pic.twitter.com/pF33pDB9Kv

