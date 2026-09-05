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अपने 3 बच्चों की हत्यारी मां का ट्रायल रह गया अधूरा, क्यों 12 में से 11 जूरी 'दोषी न मानने' पर हो गए सहमत?

Lindsay Clancy: मैसाचुसेट्स के एक जज ने लिंडसे क्लैंसी के मर्डर केस में शुक्रवार को 'मिस्ट्रायल' (अधूरा ट्रायल) घोषित कर दिया.

Written by: Vineet Sharan Edited by: Vineet Sharan
Updated: September 5, 2026, 7:38 AM IST
अपने 3 बच्चों की हत्यारी मां का ट्रायल रह गया अधूरा, क्यों 12 में से 11 जूरी 'दोषी न मानने' पर हो गए सहमत?
लिंडसे क्लैंसी. (photo credit, Social Media)

Lindsay Clancy: लिंडसे क्लैंसी के मर्डर केस की सुनवाई बिना किसी फैसले के खत्म हो गई. मैसाचुसेट्स के एक जज ने शुक्रवार को ‘मिस्ट्रायल’ (अधूरा ट्रायल) घोषित कर दिया. 12 सदस्यों वाली जूरी सात दिनों तक विचार-विमर्श करने के बाद भी किसी एक फैसले पर नहीं पहुंच पाई. आइये जानते हैं कि क्यों इस केस की हफ़्तों तक चली कोर्ट की सुनवाई ने दुनिया भर का ध्यान खींचा है.

क्या है ये केस?

सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक, 36 वर्षीय क्लैंसी ने माना कि उसने जनवरी 2023 में मैसाचुसेट्स के डक्सबरी में अपने घर पर अपने तीन बच्चों पांच साल की कोरा, तीन साल के डॉसन और आठ महीने के कैलन की हत्या कर दी थी.

और पढ़ें: दिल्ली के होटल में महिला की चाकू मारकर हत्या, साथ मिला युवक भी गंभीर; पुलिस को 'मर्डर-सुसाइड' का शक

आरोपी महिला के बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि उसे आपराधिक रूप से ज़िम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए क्योंकि वह ‘पोस्टपार्टम साइकोसिस’ से पीड़ित थी, जो बच्चे के जन्म के बाद होने वाली एक गंभीर मानसिक बीमारी है. क्लैन्सी के मामले ने लोगों का ध्यान इसलिए भी खींचा है क्योंकि वह पहले लेबर और डिलीवरी नर्स रह चुकी हैं.

क्या बोले लिंडसे क्लैंसी और अभियोजन पक्ष के वकील

लिंडसे क्लैंसी के वकीलों ने कहा कि क्लैंसी को साइकोटिक एपिसोड का अनुभव हुआ था और उसने एक आवाज़ सुनी थी जो उसे अपने बच्चों को मारने के लिए कह रही थी. उन्होंने हत्याओं से कुछ महीने पहले अपनी मानसिक स्वास्थ्य के लिए चिकित्सा सहायता लेने के उसके इतिहास की ओर भी इशारा किया.

वहीं अभियोजकों ने माना कि क्लैंसी मानसिक रूप से संघर्ष कर रही थी, लेकिन तर्क दिया कि वह समझती थी कि वह क्या कर रही है. उन्होंने कहा कि उसने हत्याओं की योजना बनाई थी और जानती थी कि उसके काम गलत थे.

जूरी का एक सदस्य सहमत नहीं था

खबरों के मुताबिक, 11 जूरी सदस्य इस बात के पक्ष में थे कि क्लैंसी को मानसिक बीमारी (insanity) के कारण दोषी न माना जाए, जबकि एक सदस्य इससे सहमत नहीं था. मिस्ट्रायल का मतलब है कि ट्रायल बिना किसी अंतिम फ़ैसले के खत्म हो जाता है.. इस फ़ैसले का मतलब है कि केस खत्म नहीं हुआ है. क्लैंसी को न तो बेगुनाह पाया गया है और न ही दोषी, अभियोजकों को अब यह तय करना होगा कि क्या क्लैंसी पर नई जूरी के सामने दोबारा मुकदमा चलाया जाए. सरकारी वकील इस बात पर विचार कर रहे हैं कि क्या इस मामले को दोबारा कोर्ट में लाया जाए. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को इस मामले को “भयानक त्रासदी” बताया और कहा कि उन्हें एक और ट्रायल की उम्मीद है.

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Vineet Sharan

Vineet Sharan

Vineet Sharan Srivastava एक भारतीय पत्रकार और डिजिटल न्यूज एक्सपर्ट हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 17 वर्षों का अनुभव है. वह असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं ... और पढ़ें

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