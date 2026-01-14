By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
क्या है शेर और सूरज वाले ध्वज का राज? कब और कैसे जुड़ा ईरान से इसका इतिहास- क्यों लंदन एम्बेसी पर राष्ट्रीय झंडे को उतार इसे फहराया
Iran Protest:शेर और सूरज चिन्ह का ध्वज ईरान के प्राचीन साम्राज्य और गौरवशाली इतिहास का प्रतीक है जिसे 1979 की क्रांति के बाद हटा दिया गया था. ईरान के नागरिक इसे वर्तमान शासन के विरोध और अपनी पुरानी सांस्कृतिक पहचान को पुनर्जीवित करने के लिए इस्तेमाल करते हैं.
ईरान के इतिहास में शेर और सूरज (Shir-o-Khorshid) का प्रतीक कोई साधारण चिन्ह नहीं है, बल्कि यह हजारों साल की ईरानी पहचान का आईना है. हाल ही में लंदन स्थित ईरानी दूतावास पर प्रदर्शनकारियों द्वारा आधिकारिक इस्लामिक ध्वज को हटाकर इस पुराने झंडे को फहराना एक बड़े वैचारिक विद्रोह की ओर इशारा करता है. आइए जानते हैं कि आखिर इस झंडे में ऐसा क्या है जो आज भी ईरानियों के दिलों में जोश भर देता है…
12वीं शताब्दी से जुड़ा प्राचीन इतिहास
शेर और सूरज का मेल पहली बार 12वीं शताब्दी के आसपास सिक्कों और कलाकृतियों पर दिखाई दिया था. सफाविद और कज़ार राजवंशों के दौरान इसे आधिकारिक तौर पर राजकीय चिन्ह के रूप में अपनाया गया. इस ध्वज में शेर (Shir) साहस, वीरता और राजकीय शक्ति का प्रतीक माना जाता है, जिसके हाथ में अक्सर एक तलवार होती है. वहीं उसके पीछे चमकता ‘सूरज’ (Khorshid) प्राचीन ईरानी धर्मों और ब्रह्मांडीय संप्रभुता को दर्शाता है. यह दोनों मिलकर एक शक्तिशाली, प्रकाशमय और न्यायपूर्ण राष्ट्र की कल्पना पेश करते हैं. यह ध्वज मध्यकालीन ईरान की कला और संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा बन गया था, जो विदेशी आक्रमणकारियों के सामने ईरानी अखंडता को दिखाता था.
पहलवी राजवंश और आधुनिक ईरान की पहचान
20वीं सदी में पहलवी राजवंश (शाह के शासन) के दौरान, इस चिन्ह को ईरान के राष्ट्रीय तिरंगे (हरा, सफेद, लाल) के ठीक बीच में स्थान मिला. इसी झंडे के तले ईरान ने एक आधुनिक और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनने की राह पकड़ी थी. यही कारण है कि आज भी कई ईरानी इसे अपनी ‘असली’ और सांस्कृतिक पहचान मानते हैं.
1979 की क्रांति के बाद बदलाव
1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद जब सत्ता अयातुल्ला खुमैनी के हाथों में आई, तो उन्होंने इसे राजशाही का अवशेष मानकर हटा दिया. इसकी जगह ध्वज के बीच में अल्लाह शब्द का एक प्रतीकात्मक स्वरूप (Emblem) बनाया गया. तब से लेकर आज तक, पुराना झंडा निर्वासन में रह रहे ईरानियों के लिए विरोध का सबसे बड़ा हथियार बन गया है.
लंदन दूतावास पर क्यों फहराया गया यह झंडा?
लंदन में ईरानी दूतावास पर इस झंडे का फहराया जाना वर्तमान ईरानी सरकार के प्रति सीधे अविश्वास का प्रतीक है. प्रदर्शनकारी इस झंडे के माध्यम से यह संदेश देना चाहते हैं कि वे मौजूदा धार्मिक शासन को नहीं, बल्कि ईरान की पुरानी सांस्कृतिक जड़ों और आज़ादी को प्राथमिकता देते हैं. यह एक तरह का सिम्बोलिक टेकओवर (प्रतीकात्मक कब्जा) था.
राष्ट्रीय ध्वज बनाम ऐतिहासिक गौरव की जंग
आज की युवा पीढ़ी के लिए ‘शेर और सूरज’ वाला झंडा केवल इतिहास नहीं, बल्कि भविष्य की एक उम्मीद है. वे इसे एक ऐसे ईरान के रूप में देखते हैं जहां धर्म और राजनीति अलग-अलग हों. यही वजह है कि ईरान में चल रहे महिला, जीवन, स्वतंत्रता जैसे आंदोलनों में भी इस झंडे की उपस्थिति बढ़ गई है. फिलहाल ईरान में दो झंडों के बीच एक वैचारिक युद्ध चल रहा है. एक तरफ वर्तमान सरकार का इस्लामिक ध्वज है जो धार्मिक मूल्यों पर आधारित है, तो दूसरी तरफ शेर और सूरज वाला झंडा है जो फारसी राष्ट्रवाद को दर्शाता है. लंदन की घटना इसी ऐतिहासिक और वैचारिक संघर्ष का एक अंतरराष्ट्रीय दृश्य मात्र है.
