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कैलाश मानसरोवर पर संकट के बादल? नेपाल सरकार ने भारत को लिखी चिट्ठी, जानिए क्या है पूरा मामला
लिपुलेख पास को लेकर नेपाल ने भारत और चीन को प्रोटेस्ट नोट भेजा है. जानिए कैलाश मानसरोवर यात्रा से जुड़े इस विवाद और बढ़ते कूटनीतिक तनाव का लेटेस्ट अपडेट.
कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू होने से पहले ही एक विवाद खड़ा हो गया है. दरअसल, नेपाल की बालेन सरकार ने भारत और चीन को एक नोट भेजा है, जिसमें लिपुलेख पास से यात्रा संचालन पर आपत्ति की बात कही गई है. नेपाल का कहना है कि यह इलाका उसकी सीमा में आता है और यहां बिना अनुमति किसी भी तरह की गतिविधि स्वीकार नहीं की जाएगी. इस कदम से न सिर्फ यात्रा पर सवाल खड़े हुए हैं, बल्कि 3 देशों के बीच कूटनीतिक हलचल भी तेज हो गई है.
कैलाश मानसरोवर पर नेपाल का साफ संदेश
नेपाल के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्री ने कहा है कि लिपुलेख से होकर यात्रा चलाना उनके लिए स्वीकार्य नहीं है. वहीं विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने बताया कि यह फैसला किसी एक नेता का नहीं, बल्कि सभी राजनीतिक दलों की सहमति से लिया गया है. इसका मतलब हुआ कि इस मुद्दे पर नेपाल में एकजुटता दिखाई दे रही है. सरकार का मानना है कि उसकी संप्रभुता से जुड़े मामलों में कोई समझौता नहीं किया जा सकता.
सुगौली संधि से जुड़ा है पूरा मामला
इस विवाद की जड़ 1816 की Treaty of Sugauli से जुड़ी है. नेपाल का दावा है कि इस संधि के अनुसार महाकाली नदी के पूर्व का क्षेत्र – जिसमें लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और कालापानी शामिल हैं उसका हिस्सा है. नेपाल इन इलाकों को अपने नक्शे का अभिन्न भाग मानता है और बार-बार इस पर अपना अधिकार जताता रहा है. यही वजह है कि जैसे ही इस रूट से यात्रा की बात होती है, विवाद फिर से उभर आता है.
प्रोटेस्ट नोट में चेतावनी दी
नेपाल की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि उसने पहले भी कई बार भारत को इस इलाके में सड़क निर्माण, व्यापार और यात्रा गतिविधियों को लेकर आपत्ति जताई थी. लेकिन जब हालात नहीं बदले, तो अब औपचारिक प्रोटेस्ट नोट भेजा गया है. ध्यान देने वाली बात ये है कि इस बार नेपाल ने सिर्फ भारत के साथ चीन को भी इस मुद्दे में शामिल किया है. इससे पता चलता है कि नेपाल इस मामले को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उठाना चाहता है.
आगे क्या होगा? यात्रा पर कितना असर
अब सवाल पैदा होता है कि इस विवाद का असर कैलाश मानसरोवर यात्रा पर क्या पड़ेगा? फिलहाल नेपाल के इस कदम ने दिल्ली और बीजिंग दोनों की चिंता बढ़ा दी है. आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि भारत और चीन इस पर क्या जवाब देते हैं और क्या कोई समाधान निकल पाता है.
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