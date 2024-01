Air Asia की फ्लाइट में अचानक मिला जिंदा सांप, यात्रियों के छूटे पसीने | देखें Video

Snake found in Air Asia Flight: जरा सोचिए कि आप प्लेन में सफर कर रहे हैं और अचानक से आपके सामने सांप आ जाए तो आप क्या करेंगे? अब आप सोच रहे होंगे कि भला प्लेन में सांप कैसे से ही आ सकता है, लेकिन एयर एशिया की फ्लाइट (Air Asia Flight) में ऐसा ही कुछ देखने को मिला है. दरअसल, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक से फुकेत जा रही थाई एयर एशिया की फ्लाइट के ऊपरी हिस्से में एक सांप को रेंगते हुए देखा गया.

सोशल मीडिया प्लैटफ़ॉर्म ‘X’ पर एक यूजर ने घटना से जुड़ा एक वीडियो भी शेयर किया है, जो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है. जानकारी के अनुसार, यह घटना 13 जनवरी को बैंकॉक के डॉन मुएंग अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरने वाली फ्लाइट FD3015 में घटी. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में सांप को ओवरहेड केबिन में रेंगते हुए देखा जा सकता है.

Snake on a plane, this happened on an internal Thai flight and nobody knows how it got there

