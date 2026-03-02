By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
60 साल साथ रहे लेकिन कभी एक गिलास पानी भी नहीं मांगा, खामेनेई की पत्नी की कही ये बात ? जानिए वायरल पोस्ट का सच
आयतुल्लाह अली खामेनेई की पत्नी का नाम मंसूरे खोजस्ते बागेरज़ादेह (Mansoureh Khojasteh Bagherzadeh) है. वे ईरान की राजनीति और सार्वजनिक जीवन में बेहद कम दिखाई देने वाली और निजी जीवन को गोपनीय रखने वाली महिला हैं. उन्हें अक्सर ईरान की "सबसे अदृश्य पहली महिला" कहा जाता है, क्योंकि वे कभी भी आधिकारिक कार्यक्रमों, मीडिया या सार्वजनिक मंच पर नहीं नजर आईं.
ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई की मौत के बाद उनके द्वारा कही सैकड़ों बातें, उनकी दी गई स्पीच के हिस्से सोशल मीडिया पर वायरल. उन्हीं सैकड़ों दिल छूती पोस्ट में से एक ये भी वायरल है कि उन्होंने कभी भी अपना काम अपनी पत्नी से नहीं कराया. खामेनेई की ओर से महिलाओं के हक और उन्हें दुलारने की बातों के बीच ये पोस्ट दिल को छूने वाली है. आइए विस्तार से जानते हैं.
आयतुल्लाह अली खामेनेई की पत्नी का नाम मंसूरे खोजस्ते बागेरज़ादेह (Mansoureh Khojasteh Bagherzadeh) का जन्म 1947 में ईरान के शहर मशहद में हुआ.वे एक धार्मिक और सम्मानित व्यापारी परिवार से हैं. उनके पिता मोहम्मद इस्माइल खोजस्ते बागेरज़ादेह मशहद में एक प्रसिद्ध व्यापारी थे. उनका परिवार पारंपरिक और धार्मिक मूल्यों वाला था.
शादी
1964 में मंसूरे खोजस्ते बागेरज़ादेह की अली खामेनेई से शादी हुई. यह एक arranged marriage थी. रिपोर्ट्स के अनुसार, जब मंसूरे की उम्र सिर्फ 17 साल थी, तब खामेनेई की मां ने उनके घर रिश्ता भेजा था. दोनों की मुलाकात बहुत कम हुई थी, और शादी एक निजी समारोह में हुई.
शादी के बाद की जिंदगी
शादी के शुरुआती सालों में खामेनेई शाह के शासन के खिलाफ विरोध करते थे, जिसके कारण उन्हें कई बार जेल हुई. उस समय मंसूरे ने अकेले ही परिवार संभाला. वे जेल में खामेनेई से मिलने जाती थीं और दोनों एक-दूसरे का साथ देते थे. एक दुर्लभ इंटरव्यू (1993 में ईरानी मैगजीन में) में उन्होंने बताया था कि खामेनेई बहुत देखभाल करने वाले पति हैं.
खामेनेई दंपति के कुल 6 बच्चे हैं (4 बेटे और 2 बेटियां). बेटो में मोस्तफा (Mostafa), मोजतबा (Mojtaba), मसूद (Masoud), मेयसाम (Meysam) हैं. बेटियां में बोशरा (Boshra), होदा (Hoda) थीं.
मंसूरे ने कभी कोई आधिकारिक भूमिका नहीं निभाई और हमेशा पर्दे के पीछे रहीं. उनके बारे में सार्वजनिक फोटो या वीडियो बहुत कम हैं, और वे मीडिया से पूरी तरह दूर रहीं.खामेनेई की मौत के बाद में वे जीवित बताई जा रही हैं.
मंसूरे खोजस्ते बागेरज़ादेह एक सादगीपूर्ण, धार्मिक और परिवार-केंद्रित जीवन जीने वाली महिला हैं, जिनकी जिंदगी राजनीति की चकाचौंध से पूरी तरह अलग रही.
60 साल साथ रहे लेकिन कभी एक गिलास पानी भी नहीं मांगा
“60 साल साथ रहे लेकिन कभी एक गिलास पानी भी नहीं मांगा”- यह बात आयतुल्लाह ख़ामेनेई की पत्नी से जुड़ा नहीं है, यह इमाम ख़ुमैनी (रूहुल्लाह ख़ुमैनी) की पत्नी का बयान है. यह बात इमाम ख़ुमैनी की जीवनशैली और उनकी पत्नी के प्रति सम्मान को दिखाने के लिए बताई जाती है.
मूल उद्धरण कुछ इस प्रकार है (अंग्रेजी अनुवाद से):”I can even say that in the period of 60 years of living together, at no time did he even ask for a glass of water, but would always get it himself. If he was in such a position that he could not, he would say: ‘Is the water not here?’ He would never say: ‘Get up and bring me water.’”
यह इमाम ख़ुमैनी की किताबों और उनकी जीवनी से जुड़े संस्मरणों में आता है, जैसे “Rays of the Sun” या “Paa be Paaye Aaftaab” में, जहां उनकी बेटी या परिवार के सदस्यों ने उनकी सादगी और पत्नी के प्रति आदर की बात कही है. सोशल मीडिया पर यह बात ख़ामेनेई से जोड़कर शेयर की जा रही है, लेकिन असल में यह इमाम ख़ुमैनी का है. यह एक बहुत प्यारा और सम्मानजनक उदाहरण है कि कैसे एक धार्मिक नेता ने घर में भी अपनी पत्नी पर बोझ नहीं डाला और खुद सब कुछ संभाला.
