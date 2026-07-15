मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैनिकों की लोकेशन लीक! कैसे ईरान ने हैक कर लिया टेलीकॉम सिस्टम?

US Troops Location Leak: ईरान ने मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सैनिकों, कर्मचारियों और कॉन्ट्रैक्टर्स की लोकेशन हैक कर ली थी. ईरान ने यह कारनामा अमेरिकियों के मोबाइल नंबर का पता लगाकर किया और मिडिल ईस्ट में मौजूद पूरे टेलीकॉम सिस्टम में सेंध लगाकर की है. ‘फाइनेंशियल टाइम्स’ की एक रिपोर्ट में ये दावा किया गया है. आइये जानते हैं कि ईरान ने अमेरिका पर यह हैकिंग स्ट्राइक कैसे की.
‘मोबाइल सर्विलांस मॉनिटर’ ने यह खुलासा किया है. यह मोबाइल जासूसी पर रिसर्च करने वाला ग्रुप है. मोबाइल सर्विलांस मॉनिटर ने बताया है कि मिडिल ईस्ट के टेलीकॉम नेटवर्क पर अचानक ऐसे SS7 पिंग रिक्वेस्ट की बाढ़ आ गई, जिनका मकसद अपने देश के नेटवर्क से बाहर इस्तेमाल हो रहे खास मोबाइल फोनों की लोकेशन पता करना था. फरवरी के आखिर में यह साइबर हमला हुआ था. बहरीन समेत पूरे मिडिल ईस्ट में हजारों अमेरिकी सैनिक तैनात हैं.
रिपोर्ट के मुताबिक, हमलावरों ने SS7 टेलीकॉम प्रोटोकॉल की कमियों का फायदा उठाकर लोकेशन रिक्वेस्ट भेजीं. जांचकर्ताओं को शक है कि टेलीकॉम ऑपरेटरों के बीच वैध इंटरनेशनल रोमिंग कनेक्शन का गलत इस्तेमाल करके SS7 लोकेशन क्वेरी को ईरान की सीमाओं के बाहर भेजा गया.
रिपोर्ट के मुताबिक, बहरीन में टेलीकॉम नेटवर्क पर SS7 पिंग नाम की जानकारी मांगने वाली रिक्वेस्ट की बाढ़ आ गई थी. SS7 पिंग एक तरह की साइलेंट क्वेरी होती है जिसे ग्लोबल टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क के जरिए किसी टारगेट फोन का पता लगाने या यह कन्फर्म करने के लिए भेजा जाता है कि वह एक्टिव है और रोमिंग में है. यह दशकों पुराना टेलीकम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जो मोबाइल ऑपरेटरों को तब जानकारी का आदान-प्रदान करने की सुविधा देता है जब सब्सक्राइबर अपने होम नेटवर्क से बाहर रोमिंग में होते हैं.
ईरानी टेलीकॉम ऑपरेटरों के खाड़ी और व्यापक मध्य पूर्व के नेटवर्क के साथ रोमिंग समझौते हैं, इसलिए उनके पास ईरान की सीमाओं के बाहर भी ऐसी (SS7 पिंग) रिक्वेस्ट भेजने की तकनीकी क्षमता है. ईरान से जुड़े लोगों पर डिवाइस की लोकेशन का पता लगाने के लिए कमर्शियल रूप से उपलब्ध स्मार्टफोन विज्ञापन डेटाबेस का इस्तेमाल करने का भी संदेह है, खासकर इराक के कुर्दिस्तान क्षेत्र में.
अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) ने अप्रैल में संसद को बताया कि उसे दुश्मनों की ओर से युद्ध क्षेत्र में अमेरिकी कर्मचारियों को निशाना बनाने या उन पर नजर रखने के लिए कमर्शियल लोकेशन डेटा के इस्तेमाल से जुड़ी कई खतरे की रिपोर्ट मिली हैं. लेकिन, सेंट्रल कमांड ने “अपनी सेना को सुरक्षित रखने के लिए फोर्स की सुरक्षा के ऐसे उपाय किए, जो पहले नहीं किए गए हैं और जिनके बारे में हम बात नहीं कर सकते.
साइबर सुरक्षा पर नज़र रखने वाली संस्था ‘सिटिजन लैब’ के सीनियर रिसर्च फेलो गैरी मिलर ने कहा, ईरान के पास निश्चित रूप से रियल-टाइम, तुरंत और लगातार लोकेशन की जानकारी पाने की क्षमता है. अगर ईरान अमेरिकी यूज़र्स को ट्रैक करने के लिए SS7 या इस क्षेत्र में मोबाइल नेटवर्क एक्सेस का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, तो मुझे बहुत हैरानी होगी.
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