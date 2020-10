Lockdown News: दुनिया के 200 से अधिक देश में कोरोना का कहर जारी है. दुनियाभर में कोरोना वायरस से अब तक 11 लाख लोगों की मौत हो चुकी है और संक्रमितों का आंकड़ा 4 करोड़ के पार पहुंच गया है. इस बीच ब्रिटेन में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी के बीच दक्षिण-पश्चिम में स्थित वेल्स ने दो हफ्तों के लिए पूर्ण लॉकडाउन लागू करने की घोषणा की. लॉकडाउन शुक्रवार रात से प्रभावी होगा. महामारी के चरम पर होने के दौरान वायरस की रोकथाम के मद्देनजर पूरे ब्रिटेन में लागू रहे सख्त प्रतिबंधों की तरह ही वेल्स में किए जाने वाले ये अस्थायी उपाय 9 नवंबर तक प्रभावी रहेंगे. Also Read - प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 6 बजे राष्ट्र को करेंगे संबोधित, इन मुद्दों पर कर सकते हैं बात

इस दौरान अधिकतर कारोबार बंद रहेंगे और लोगों को घर में ही रहने के साथ जहां तक संभव हो सके घर से ही काम करने को कहा जा रहा है. गैर-जरूरी दुकानें, पर्यटन और आतिथ्य कारोबार भी बंद रहेंगे. वेल्स के प्रथम मंत्री मार्क ड्रेकफोर्ड ने राजधानी कार्डिफ में एक प्रेसवार्ता में कहा, 'जिस तरह के प्रभाव की हमें आवश्यकता है, उसके लिए यह सख्त और गहरा होगा. वेल्स में प्रत्येक व्यक्ति को घर में ही रहना होगा. सभी गैर-जरूरी कारोबार बंद रहेंगे.'

उन्होंने कहा कि हमारे सामने कोई भी आसान विकल्प मौजूद नहीं है क्योंकि वायरस वेल्स के सभी हिस्सों में तेजी से फैल रहा है. मार्क ने छोटे और मध्यम दुकानदारों और अन्य आतिथ्य कारोबारियों के लिए आर्थिक सहायता देने की भी घोषणा की है, जिनके व्यापारिक प्रतिष्ठान लॉकडाउन के कारण बंद रहेंगे.

(इनपुट: भाषा)