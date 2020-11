Lockdown Return in US: अमेरिका में कोरोना वायरस से संक्रमण के मामले में एक बार फिर तेजी देखी जा रही है. अब तक कोविड-19 के मामले 1.1 करोड़ के पार पहुंच गए हैं. इसके बाद अब कई राज्यों ने संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए नए सिरे से प्रयास आरंभ कर दिए हैं. कोरोना वायरस के करीब दस लाख मामले एक हफ्ते से भी कम समय के भीतर सामने आए हैं. Also Read - अमेरिका में कोरोना से एक दिन में 1,738 लोगों की मौत, डोनाल्ड ट्रंप ने इसे बताया हमला

वाशिंगटन और कई अन्य राज्यों की राह पर चलते हुए मिशिगन ने भी संक्रमण को रोकने के लिए कई कदम उठाए हैं. मिशिगन के गवर्नर ग्रेचेन व्हिटमर प्रशासन ने रविवार को हाई स्कूल और कॉलेज व्यक्तिगत उपस्थिति कक्षाएं बंद करने, रेस्टोरेंट में बैठकर भोजन करने की व्यवस्था बंद करने और खेलकूद गतिविधियों को भी बंद करने का आदेश दिया.

आदेश के तहत मनोरंजन की कई गतिविधियां बंद की जाएंगी और जिम में सामूहिक व्यायाम कक्षाएं नहीं होंगी. ये नए नियम तीन हफ्ते तक प्रभावी रहेंगे.

इससे पहले वाशिंगटन के गर्वनर जे. इन्स्ली ने व्यवसायों और सामाजिक मेलजोल पर नई पाबंदियों की घोषणा की थी.

‘जॉन हॉपकिन्स यूनिवर्सिटी’ के कोरोना वायरस संबंधी आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका में रविवार तक कोविड-19 के मामले 1.1 करोड़ पर पहुंच गए. नौ नवंबर को यहां संक्रमण के मामले एक करोड़ पर पहुंचे थे, जिसका मतलब है कि करीब दस लाख मामले महज छह दिन के भीतर सामने आए हैं. अमेरिका में कोरोना वायरस का पहला मामला 20 जनवरी को वाशिंगटन में सामने आया था और 300 दिन के भीतर कुल मामले 1.1 करोड़ पर पहुंच गए.