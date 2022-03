Lockdown Return: कोरोना वायरस ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है. फ्रांस में जहां कोरोना के मरीज बढ़ते जा रहे हैं तो वहीं चीन के शंघाई में कोरोना की वजह से एक बार फिर से लॉकडाउन लगा दिया गया है. इसके साथ ही स्कॉटलैंड और वेल्स में कोरोना पीक पर है, जबकि इंग्लैंड में भी कोविड-19 के मामले रिकॉर्ड लेवल के करीब पहुंच गए हैं. फ्रांस के स्वास्थ्य विभाग ने सोमवार को कहा है कि पिछले 24 घंटे में कोरोना की वजह से अस्पातल में भर्ती होने वालों का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है. बता दें कि बीते एक फरवरी के बाद रविवार को सबसे ज्यादा लोग फ्रांस के अस्पतालों में भर्ती हुए हैं.Also Read - CRUDE OIL PRICE: शंघाई में लगे लॉकडाउन से कच्चा तेल लुढ़का, मांग में कमी की संभावना बढ़ी

ओमिक्रॉन का बीए-2 वेरिएंट चीन और यूरोप के कुछ हिस्सों में तेजी से फैल रहा है. इसमें फ्रांस, इटली, जर्मनी और यूके शामिल हैं. आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, पिछले हफ्ते ब्रिटेन में लगभग 4.2 मिलियन लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं. वहीं, जर्मनी में एक दिन पहले कोरोना के रिकॉर्ड 2,96,498 नए केस दर्ज किए गए हैं. फ्रांसीसी स्वास्थ्य अधिकारियों ने सोमवार को कहा कि पिछले 24 घंटों में कोविड के लिए अस्पताल में भर्ती मरीजों की संख्या 467 से बढ़कर 21,073 हो गई है. रिपोर्टों के अनुसार, 1 फरवरी के बाद से फ्रांस में कोविड -19 अस्पताल में भर्ती होने में यह सबसे अधिक दैनिक वृद्धि है.

इटली की बात करें तो दो दिन में ही यहां 90 हजार से ज्यादा मरीज पाए गए हैं. सोमवार को यहां 30 हजार से ज्यादा ओमिक्रोन के नए मामले मिले थे. इससे पहले रविवार को लगभग 60 हजार से ज्यादा लोग संक्रमित हुए थे.

