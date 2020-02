नई दिल्ली: लंदन के स्ट्रेटम इलाके में रविवार को एक हमलावर ने कई लोगों पर चाकू से हमला कर दिया. साउथ लंदन के इस इलाके में हुई घटना को पुलिस ने आतंकी घटना से संबंधित बताया है. हालांकि पुलिस की गोली से हमलावर ढेर हो गया. इस कथित आतंकी हमले में कई लोग घायल हो गए है. घटना की जानकारी सामने आते ही मेट्रोपॉलिटन पुलिस तत्काल हरकत में आई.

लंदन की मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने ट्वीट कर कहा- ‘स्ट्रेटम में हथियारों से लैस अधिकारियों ने हमलावर को गोली मारी. इस वक्त ऐसा माना जा रहा है कि कई लोगों पर चाकू से हमला किया गया है. परिस्थितियों का मूल्यांकन किया जा रहा. हमले को आतंकी घटना करार दिया गया है.’

वहीं घटना के बाद इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बोरिस जॉन्सन ने ट्वीट कर इमरजेंसी सर्विसेस का धन्यवाद कहा. उन्होंने ट्वीट कर लिखा- “स्ट्रेटम में हुई घटना पर तत्काल कार्रवाई करने वाली सभी आपातकालीन सेवाओं का धन्यवाद. इस घटना को पुलिस ने अब आतंकवाद से संबंधित घोषित कर दिया है. मेरी संवेदनाएं घायलों और प्रभावित सभी लोगों के साथ हैं.”

Thank you to all emergency services responding to the incident in Streatham, which the police have now declared as terrorism-related. My thoughts are with the injured and all those affected.

