भीषण रेल हादसे से मौत का तांडव! दो ट्रेनों की भिड़ंत में ड्राइवर की मौत और 80 से ज्यादा घायल, यात्रियों की टूट गईं हड्डियां | VIDEOS

लंदन के उत्तर में दो ट्रेनों की भीषण टक्कर में एक ड्राइवर की मौत हो गई, जबकि 80 से ज्यादा यात्री घायल हो गए. हादसे के बाद राहत और बचाव अभियान तेज़ी से चलाया गया.

Written by: Farha Fatima
Updated: June 20, 2026, 9:40 AM IST
पढ़ें एक्सीडेंट की पूरी डिटेल. (image- ss from x)
पढ़ें एक्सीडेंट की पूरी डिटेल. (image- ss from x)
  • लंदन के उत्तर में बेडफोर्ड के पास दो ट्रेनें आपस में टकरा गईं.
  • हादसे में ट्रेन ड्राइवर की मौत हो गई और 80 से ज्यादा लोग घायल हुए.
  • 11 यात्रियों की हालत बेहद गंभीर बताई गई, जबकि कई अन्य गंभीर रूप से जख्मी हैं.
  • पुलिस, एयर एम्बुलेंस और बचाव दल मौके पर पहुंचकर राहत कार्य में जुटे रहे.

लंदन के उत्तर में दो ट्रेनें आपस में टकरा गईं, जिससे एक ड्राइवर की मौत हो गई और ट्रेन में सवार दर्जनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. बेडफोर्ड के पास शाम के वक्त हुए इस रेल हादसे ने अफरा-तफरी मचा दी. प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि टक्कर इतनी तेज थी कि यात्री अपनी सीटों से उछल पड़े. रेल ट्रैकिंग वेबसाइटों से मिली जानकारी के मुताबिक, दोनों ट्रेनें लंदन के सेंट पैनक्रास स्टेशन की ओर दक्षिण दिशा में जा रही थीं, तभी शाम करीब 5:15 बजे बेडफोर्ड शहर के बाहर वे आपस में टकरा गईं. ईस्ट ऑफ़ इंग्लैंड एम्बुलेंस सर्विस ने बताया कि 11 लोगों को बहुत गंभीर चोटें आईं, 22 लोग गंभीर रूप से घायल हुए और 56 लोगों को मामूली चोटें आईं. ndtv की खबर के मुताबिक, एक यात्री ने बताया कि टक्कर की वजह से वह आगे की ओर उछल गया और फिर उसने अपने साथ यात्रा कर रहे लोगों को टूटी हुई हड्डियों और खून से लथपथ चोटों के साथ देखा.

कई लोग घायल हुए हैं, ट्रेन ड्राइवर की भी मौत

आपातकालीन सेवाओं ने घटनास्थल पर कई संसाधन तैनात किए, जिनमें ईस्ट ऑफ़ इंग्लैंड एम्बुलेंस सर्विस की एयर एम्बुलेंस और खतरनाक घटनाओं से निपटने वाली टीम शामिल थी. पुलिस ने एक बयान में कहा, “हमें पता है कि कई लोग घायल हुए हैं और दुख की बात है कि एक व्यक्ति की मौत हो गई है. अधिकारी बेडफोर्डशायर पुलिस तथा स्थानीय फायर एंड रेस्क्यू और एम्बुलेंस सेवाओं के सहयोगियों के साथ मिलकर घटनास्थल पर कार्रवाई कर रहे हैं. नेशनल यूनियन ऑफ़ रेल, मैरीटाइम एंड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स के जनरल सेक्रेटरी एडी डेम्पसी ने बताया कि मरने वाला व्यक्ति ट्रेन का ड्राइवर था.

देखें वीडियो-

मैं उछलकर सामने वाली सीट पर जा गिरा…

पीटर नैप नाम के एक यात्री ने बताया कि जब बिना किसी चेतावनी के टक्कर हुई, तो वह पीछे वाली ट्रेन में थे. नैप ने कहा, “एक पल के लिए मैं उछलकर सामने वाली सीट पर जा गिरा और फिर मुझे धुआं दिखाई दिया. लोग रो रहे थे और चिल्ला रहे थे. वे बहुत डरे हुए और घबराए हुए थे.” उन्होंने आगे कहा, “मैं उठा तो देखा कि कई लोग बोल नहीं पा रहे थे और उनके पैर टूटे हुए थे. फिर मैं ट्रेन से बाहर निकलने में कामयाब रहा; क्योंकि मैं काफी दुबला-पतला हूं, इसलिए दरवाजों के बीच की जगह से निकल पाया.”

सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई तस्वीरों और वीडियो में दर्जनों लोग दिखाई दिए. कुछ पर पट्टियां बंधी थीं, लेकिन कई बिना चोट के लग रहे थे. जो ट्रेन की पटरियों के समानांतर सड़क पर खड़ी इमरजेंसी गाड़ियों के बीच खड़े या बैठे थे. रेलवे कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले RMT यूनियन ने कहा कि वह स्थिति पर नज़र रख रहा है और ट्रेन के कर्मचारियों व यात्रियों को “गंभीर चोटें” आने की खबरों पर चिंता जताई है. ईस्ट मिडलैंड्स रेलवे ने एक बयान में कहा कि सेंट पैनक्रास आने-जाने वाली सभी ट्रेनें रद्द कर दी हैं. शनिवार के शेड्यूल के बारे में अभी कुछ पक्का नहीं बता सकती.

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Farha Fatima

Farha Fatima

फ़रहा फ़ातिमा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस से ग्रेजुएशन के बाद पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2015 में LIVE India में इंटर्नशिप से की. प्रारंभिक दौर में ही उन्होंने जामिया ... और पढ़ें

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