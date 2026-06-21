Explained: साल का सबसे लंबा दिन क्यों होता है 21 जून, आज आसान भाषा में समझिए हर एक बात

दुनिया के कई देशों में इस दिन को खास तरीके से मनाया भी जाता है. यूरोप के कई हिस्सों में इसे मिडसमर फेस्टिवल के रूप में मनाते हैं जहां लोग खुले मैदानों में इकट्ठा होते हैं, नाच गाना करते हैं और अलाव जलाते हैं.

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तस्वीर का इस्तेमाल केवल प्रतीकात्मक रूप से किया गया है. (Photo/Meta AI)

हर साल जून महीने में एक ऐसा दिन आता है जिसे ‘साल का सबसे लंबा दिन’ कहा जाता है. इस दिन सूरज बाकी दिनों के मुकाबले ज्यादा देर तक आसमान में दिखाई देता है और रात सबसे छोटी होती है. आम तौर पर यह दिन 21 जून के आसपास पड़ता है और इसे ‘समर सोल्सटिस’ भी कहा जाता है. बहुत से लोग इसे सिर्फ मौसम से जुड़ी सामान्य बात समझते हैं लेकिन इसके पीछे पूरी तरह वैज्ञानिक वजह होती है.

क्या है इसके पीछे का साइंस

असल में यह सब धरती की बनावट और उसकी चाल की वजह से होता है. हमारी पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है और यह धुरी सीधी नहीं बल्कि थोड़ी टेढ़ी झुकी हुई है. इसी झुकाव की वजह से साल के अलग अलग समय पर सूरज की रोशनी पृथ्वी पर अलग तरीके से पड़ती है. कभी किसी हिस्से में ज्यादा रोशनी मिलती है और कभी कम. यही कारण है कि दिन और रात की लंबाई पूरे साल बदलती रहती है.

क्यों होता है 21 जून सबसे लंबा दिन

21 जून के आसपास उत्तरी गोलार्ध यानी भारत, अमेरिका और यूरोप जैसे हिस्से सूरज की तरफ ज्यादा झुके होते हैं. इस वजह से सूरज की किरणें इन जगहों पर ज्यादा देर तक पड़ती हैं और दिन लंबा हो जाता है. इसी समय दक्षिणी गोलार्ध में इसके उलट स्थिति होती है और वहां दिन छोटे हो जाते हैं. यानी एक ही समय पर दुनिया के अलग अलग हिस्सों में दिन और रात की लंबाई अलग अलग होती है.

सूरज की तरफ झुका होता है उत्तरी हिस्सा

इस दिन को खगोलीय रूप से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है. वैज्ञानिक भाषा में इसे वह समय कहा जाता है जब पृथ्वी का उत्तरी हिस्सा सूरज की ओर सबसे ज्यादा झुका होता है. इसी कारण सूरज आकाश में सबसे ऊंची स्थिति तक पहुंचता है और सबसे देर तक दिखाई देता है. इसके बाद धीरे धीरे दिन की लंबाई कम होने लगती है और रातें लंबी होने लगती हैं.

समय का बदला होता है शुरू

दिलचस्प बात यह है कि यह सिर्फ एक दिन की घटना नहीं होती बल्कि एक तरह का बदलाव का समय होता है. इसके आसपास के कुछ दिनों तक दिन की लंबाई लगभग समान रहती है. इसलिए लोग इसे पूरे एक दिन के बजाय एक खास समय अवधि के रूप में भी देखते हैं. यही वजह है कि इसे साल का सबसे चमकीला और सबसे लंबा दिन कहा जाता है.

21 जून को कैसे है खास

दुनिया के कई देशों में इस दिन को खास तरीके से मनाया भी जाता है. यूरोप के कई हिस्सों में इसे मिडसमर फेस्टिवल के रूप में मनाते हैं जहां लोग खुले मैदानों में इकट्ठा होते हैं, नाच गाना करते हैं और अलाव जलाते हैं. ब्रिटेन में स्टोनहेंज जैसे ऐतिहासिक स्थानों पर लोग सूर्योदय देखने के लिए बड़ी संख्या में पहुंचते हैं. माना जाता है कि प्राचीन सभ्यताओं के लोग भी इस दिन को प्रकृति और सूर्य से जुड़ा एक खास समय मानते थे.

आसान भाषा में समझे सबकुछ

अगर इसे आसान भाषा में समझें तो पूरी बात इतनी सी है कि धरती थोड़ी टेढ़ी झुकी हुई है और उसी वजह से जब उत्तरी हिस्सा सूरज की तरफ ज्यादा झुक जाता है तो वहां दिन लंबा हो जाता है. सूरज ज्यादा देर तक दिखता है और रात छोटी हो जाती है. यही कारण है कि 21 जून को साल का सबसे लंबा दिन कहा जाता है. यह घटना हमें यह भी समझाती है कि हमारी पृथ्वी और सूर्य का संबंध कितना संतुलित और दिलचस्प है. छोटे से झुकाव की वजह से पूरे साल मौसम, दिन और रात में बड़ा बदलाव आ जाता है. यही प्राकृतिक संतुलन पृथ्वी पर जीवन को संभव और विविध बनाता है.