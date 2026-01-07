By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
कब्र पर खुदी रेसिपी है बनाती, 36 साल की महिला को अजीब शौक
Gravestones Recipes: महिला कब्रिस्तानों में जाती है. फिर कब्रों पर खुदी रेसिपी ढूंढती है और फिर उन्हें बनाती है.
Gravestones Recipes: कैलिफोर्निया में रहने वाली एक महिला को अजीब शौक है. वह कब्रों पर खुदी रेसिपी बनाती है. महिला का कहना है कि वह मृतकों को सम्मान देने के लिए ये काम करती है.
फॉक्स न्यूज़ की एक रिपोर्ट के अनुसार, यह महिला लॉस एंजिल्स की 36 साल की लाइब्रेरियन रोजी ग्रांट हैं. उन्होंने पांच साल मृतकों की ओर से छोड़ी गई रेसिपी इकट्ठा करने में बिताए हैं.
कब शुरू हुआ यह सिलसिला
रोजी ग्रांट का यह विचार और काम न्यूयॉर्क के एक कब्रिस्तान में इंटर्नशिप के दौरान शुरू हुआ. वहां काम करते समय, उसने एक महिला की कब्र पर स्प्रिट्ज कुकीज की रेसिपी खुदी हुई देखी. जिज्ञासावश, वह घर गई और 12 कुकीज बनाईं. बाद में, वह कब्र पर वापस गई और वहीं उन्हें खाया.
40 रेसिपी इकट्ठा
अब तक, रोजी ग्रांट ने 40 रेसिपी इकट्ठा की हैं. वह मजाक में कहती हैं कि खाना “इतना स्वादिष्ट है कि जान निकल जाए.ग्रांट ने बताया, शुरुआत में, जब मुझे सिर्फ एक रेसिपी पता थी, तो मुझे लगा कि यह एक बार की बात होगी. इसके बजाय, उन्हें और भी कई रेसिपी मिलीं.
रेसिपी में टेक्सास शीट केक, नो-बेक कुकीज और अमरूद कोबलर शामिल हैं. वह कहती हैं कि हर डिश उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति से जुड़ाव महसूस कराती है जो अब इस दुनिया में नहीं है.
एक परिवार ने ग्रांट को नोम, अलास्का में अपने प्रियजन की कब्र पर लिखी नो-बेक कुकी रेसिपी बनाने के लिए बुलाया. उन्होंने महिला की बेटी और परपोती के साथ उनकी रसोई में खाना बनाया. बाद में, वे कुकीज़ कब्रिस्तान ले गए. ग्रांट ने इसे अपने जीवन का सबसे शानदार अनुभव बताया.
आजकल, ग्रांट खुद अक्सर कब्रों पर रेसिपी नहीं ढूंढती हैं. इसके बजाय, परिवार उन्हें रेसिपी भेजते हैं. कई लोग अपने प्रियजन की याद को ज़िंदा रखना चाहते हैं. ग्रांट का मानना है कि कब्रों पर लिखी रेसिपी लोगों को एक साथ पलों को याद रखने और शेयर करने में मदद करती हैं.
